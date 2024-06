O primeiro debate entre os candidatos à presidência do Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden, não correu bem para o líder dos democratas, algo que deixou os seus apoiantes preocupados. Biden decidiu enfrentar as críticas e esta sexta-feira, num comício na Carolina do Norte, tocou no assunto, reconhecendo que está velho e com menos ritmo. Mas lembrando que sabe liderar e que se rege pelos valores corretos.

“Sei que não sou um homem jovem, para dizer o óbvio. Sei que não ando tão facilmente como antes, não falo tão bem como antes, não debato tão bem como antes, mas sei o que sei: sei dizer a verdade, sei distinguir o certo do errado, e sei fazer este trabalho”, garantiu Biden perante apoiantes democratas numa ação de campanha. A frase gerou aplausos e grande apoio por parte da plateia, que durante cerca de 30 minutos interrompeu o candidato presidencial com palavras de apoio como “Let’s go, Joe” (“Vamos, Joe”, em português) e “Four more years” (“Mais quatro anos”, em português, aludindo à duração de um mandato).

E, tentando tranquilizar ainda mais os democratas que ficaram preocupados com a fraca prestação no debate do dia anterior, o candidato de 81 anos deixou uma garantia: “Dou-vos a minha palavra enquanto Biden que não voltaria a candidatar-me se não acreditasse de alma e coração que posso fazer este trabalho. Porque, francamente, os riscos são demasiado elevados.”

“Donald Trump é uma verdadeira ameaça a este país, à nossa liberdade, democracia e uma ameaça a tudo o que a América defende… Donald Trump é motivado por vingança e retaliação”, continuou. E partilhou que aquilo que mais “o incomoda” relativamente ao seu opositor “é o desrespeito pelas mulheres e pela lei”.

Trump: recordista de mentiras com os “valores de um gato vadio”

Numa tentativa de analisar o debate que marcou a noite dos americanos na passada quinta-feira, Joe Biden começou por gracejar: “Não sei o que fizeram na noite passada”. E logo acrescentou: “Eu estive 90 minutos num palco a debater contra um tipo que tem os valores de um gato vadio. A minha aposta é que ele bateu um recorde de maior número de mentiras ditas num debate.”

E logo enumerou algumas: “mentiu sobre quão bom foi para os veteranos [de guerra]” e “mentiu sobre quão bom foi [na luta] contra o crime”. Inclusivamente, durante o debate, “tive de referir que o único criminoso condenado naquele palco ontem à noite era Donald Trump”, lembrou Biden em referência às acusações de assédio sexual, fraude fiscal e falsificação de documentos.

Trump “disse também que quadrupliquei os impostos. Onde é que ele tem estado?”, troçou o democrata. E logo referiu aquela que considerou ser “a maior mentira” de Donald Trump na quinta-feira passada: “Mentiu sobre não ter tido nada que ver com o assalto [ao Capitólio] de 6 de janeiro. Nós todos vimos com os nossos olhos! E agora quer perdoar todos esses criminosos” que estiveram envolvidos no ataque.

Reconhecendo depois que ainda “há muito a fazer” principalmente quando fala de uma redução da taxa de inflação no país, Joe Biden alertou ainda para algumas conclusões a que foi possível chegar após o debate.

Trump “orgulha-se de ter ‘matado’ o Roe v. Wade”, destacou Biden, referindo-se ao facto de o antigo Presidente ter conseguido reverter este caso, pondo fim à proteção federal ao aborto, que foi proibido em vários estados norte-americanos. Esta afirmação levou a plateia a vaiar intensamente Donald Trump.

Biden prosseguiu: “Aprendemos que Trump quer dar um grande corte nos impostos dos mais ricos e grandes empresas” e “aumentar os impostos das famílias de classe média”. E também que “não vai respeitar o resultado eleitoral deste ano”, disse, alertando para uma possível repetição do ataque ao Capitólio.