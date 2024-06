A Aston Martin recorreu a Fernando Alonso, o primeiro piloto da sua equipa de F1, para definir o seu próximo superdesportivo, tentando agradar e atrair os clientes old school que pretendem superdesportivos virados para o prazer de condução. Em termos práticos, isto significa motor à frente, tracção traseira, caixa manual com seis velocidades e um diferencial autoblocante. E deste cocktail nasceu o Valiant, inspirado na competição e de que o construtor britânico irá apenas produzir 38 unidades.

Com o novo Valiant, a Aston Martin repetiu a estratégia que adoptou antes com o Valour, em meados de 2023, que consiste em produzir veículos de colecção para clientes que os apreciam, como se estivessem perante um veículo exclusivo e concebido propositadamente para a sua forma de estar na vida e encarar o prazer ao volante. Ao Valiant, com a sua grelha enorme, não lhe falta agressividade ou personalidade, com o splitter frontal a visar proporcionar o necessário apoio aerodinâmico ao trem dianteiro, para depois a imponente asa traseira assegurar que os pneus traseiros conseguem colocar no asfalto a total potência do melhor motor do construtor inglês.

À caixa manual a Aston Martin associou o seu respeitado motor V12, com 5,2 litros que, ao recorrer a dois turbocompressores (um para cada banco de cilindros), assegura 745 cv (30 cv adicionais face ao Valour) e um binário de 753 Nm. Para que o superdesportivo assegure o necessário gozo ao volante, o diferencial autoblocante ajuda a ajustar os três modos de condução que o Valiant oferece, nomeadamente Sport, Sport+ e Track, obviamente retirando da equação soluções “vulgares” como o Eco ou o Comfort, que os clientes do mais recente desportivo da marca não valorizam.

Um dos argumentos do Valiant é o seu peso reduzido, uma das exigências de Alonso, para o que contribuiu um veio de transmissão que poupou 8,6 kg, jantes em magnésio com 21” que asseguraram um ganho de 14 kg, uma bateria de 12V de iões de lítio (-11,5 kg) e um charriot traseiro com menos 3 kg.

Como é um modelo virado para uma utilização em pista, o Valiant monta de série amortecedores Multimatic Adaptative Spool Valve, que conseguem ajustar-se às condições de utilização em menos de 6 milissegundos, recorrendo a um de 32 pré-programas, além de discos de travão em carbocerâmica, com 410 mm de diâmetro à frente e 360 mm atrás. Resta esperar que os 38 clientes estejam à altura das especificações concebidas por Alonso.