Diogo, Diogo, Diogo! O nome do guarda-redes foi entoado por aqueles que assistiram ao jogo em três ocasiões distintas — quatro se contarmos com a defesa no fim do prolongamento. Diogo Costa foi a figura da partida frente à Eslovénia, parando as três grandes penalidades eslovenas, de Ilicic, Balkovec e Verbic. No final do encontro, o nome do jovem do FC Porto foi o que mais ecoou nas palavras dos companheiros.

Diogo Costa: “Foi o jogo em que mais consegui ajudar a equipa”

Diogo Costa foi eleito o homem do jogo pela UEFA, depois de ter feito três defesas nas grandes penalidades. No final do encontro, o guarda-redes do FC Porto destacou o seu trabalho e dedicou a vitória à família. “Foi um jogo muito renhido contra uma equipa que defendeu muito bem. Para mim são jogos mais difíceis porque estamos muito tempo sem tocar na bola. Estou muito contente de ajudar a equipa e dedico este jogo à minha família, que é o meu suporte”, partilhou.

“Da minha parte trabalho nunca irá faltar. É uma das melhores noites no futebol profissional. Foi o jogo em que mais consegui ajudar a equipa e é nisso que me foco”, completou.

Cristiano Ronaldo: “Durante o ano não falhei um penálti e na hora que mais precisava o Oblak defendeu”

Cristiano Ronaldo também falou aos jornalistas no relvado do Deutsche Bank Park, abordando o penálti falhado e o triunfo rumo aos oitavos de final. “Foi uma tristeza no início e uma alegria no fim. É o que o futebol dá. Fui do 8 ao 80. Tive oportunidade de dar vantagem à Seleção, não consegui, o Oblak fez uma boa defesa. Não sei se chutei bem. Durante o ano não falhei um penálti e na hora que mais precisava o Oblak defendeu”, começou por partilhar o capitão da equipa portuguesa.

“O mais importante é desfrutar da passagem. A equipa fez um trabalho extraordinário. Portugal merecia porque teve mais oportunidades. A equipa está toda de parabéns, principalmente o Diogo Costa, que fez três defesas muito boas”, terminou.

João Cancelo: “Diogo? Merece o que lhe está a acontecer. É um profissional de primeira”

João Cancelo começou por dizer que Portugal “fez um bom jogo” e foi “o justo vencedor”, ainda que tenha frisado que “o campo não facilitou” o seu estilo de jogo. Quanto à prestação de Diogo Costa, o lateral disse que a qualidade do guarda-redes “é muito grande, como a de todos os jogadores que estão” no Europeu. “É tudo mérito dele e do seu trabalho. É um grande guarda-redes, trabalha muito bem, é uma pessoa muito humilde e merece o que lhe está a acontecer. É um profissional de primeira”, acrescentou.

Por fim, Cancelo perspetivou o jogo com a França, dos quartos de final. “Estamos na fase final de um Campeonato da Europa e temos de jogar contra as melhores seleções. É isso que queremos fazer. Venha a França que vamos estar preparados”, concluiu.

João Palhinha lembrou o penálti falhado por Ronaldo: “Nesse momento a equipa ficou mais unida. Acreditávamos que íamos ganhar”

João Palhinha relembrou o penálti desperdiçado por Cristiano Ronaldo e disse que, na próxima oportunidade, o capitão não vai desperdiçar. “Foi muito sofrimento até ao fim, mas ganhar assim traz mais emoção a todos. Foi o Cris mas podia ter sido outro qualquer. A reação da equipa ia ser mesma. O que importa é que ganhámos o jogo. Ele vai estar em campo no próximo jogo e tenho a certeza que ele vai concretizar se surgir outra oportunidade. O mais importante é a vitória de hoje [segunda-feira]”, partilhou o médio do Fulham.

“Transmitimos que ele ia fazer golo até ao fim, para acreditar e que é o exemplo perfeito disso. Nesse momento a equipa ficou mais unida. Acreditávamos que íamos ganhar”, acrescentou. Quanto à substituição de Vitinha, Palhinha destacou o trabalho do médio. “Vitinha é o maestro. Conduz muito a equipa quando temos bola e nota-se a sua ausência. Foi a opção do mister, há que respeitar”.

“Vai ser um jogo bastante diferente do que temos tido. Vai ser 50/50. A França tem uma excelente seleção e um coletivo muito forte, à semelhança de Portugal. A nossa motivação vai estar em alta. O tempo para descansar é muito pouco, mas vamos estar na máxima força”, completou.

Bruno Fernandes: “Sabíamos que tínhamos batedores capazes de marcar e um guarda-redes capaz de defender”

Em declarações depois do triunfo frente à Eslovénia, nas grandes penalidades, Bruno Fernandes recordou os 120 minutos e disse que, sem aparecer o golo, tornou-se mais fácil o trabalho defensivo do adversário. “Sabíamos que a Eslovénia era muito organizada. A única coisa que não surgiu foi o golo e, não marcando, torna-se mais difícil abrir os espaços. O mais importante é que passámos à próxima fase”, analisou o médio.

“Portugal tem três guarda-redes. O Diogo [Costa] hoje [segunda-feira] teve em excelente plano. Temos guarda-redes muito capazes nos penáltis. Ontem [domingo] no treino foi complicado marcar-lhes golos porque eles estavam bem. Sabíamos que tínhamos batedores capazes de marcar e um guarda-redes capaz de defender”, concluiu.

Bernardo Silva: “Diogo Costa fez uma exibição espetacular e salvou-nos”

Na zona mista, Bernardo Silva analisou o encontro e destacou a exibição de Diogo Costa. “Não é desculpa, mas o campo estava desastroso. Desacelerou o nosso ritmo. Não encontrámos o momento certo para atacar a Eslovénia, mas estamos muito felizes. O Diogo Costa fez uma exibição espetacular e salvou-nos. Nas grandes competições são precisos estes momentos”.

“O Cristiano falhou o penálti e só os jogadores que passam por isso é que podem falhar. O Cristiano, mais do que ninguém, sentiu que devia de ter marcado. É futebol. Não há maior orgulho do que representar Portugal e às vezes sentimos o peso de não fazermos bem as coisas”, acrescentou.