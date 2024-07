A Volkswagen arrancou com as pré-vendas do ID.7 GTX, a variante mais desportiva da gama que monta um motor por eixo, o que lhe garante mais potência e tracção integral, estando disponível nas duas carroçarias já conhecidas, a berlina fastback e a carrinha Tourer. Simultaneamente, o ID.7 passa a ser oferecido numa nova versão, a Pro S, com apenas tracção traseira, mas com a mesma bateria de maior capacidade do GTX, o que incrementa a distância que se consegue percorrer entre carregamentos.

No ID.7 GTX, a Volkswagen manteve o motor eléctrico traseiro com 286 cv e juntou-lhe uma unidade motriz à frente com 109 cv — do tipo assíncrono e que só funciona quando é necessária a tracção à frente e um pouco mais de potência —, assegurando entre ambos um total de 340 cv. O incremento de potência face às versões normais, com 286 cv, permitiu reduzir o tempo necessário para ir de 0-100 km/h de 6,5 para apenas 5,4 segundos (a versão Tourer necessita de 5,5 segundos).

Além da maior potência, o ID.7 GTX conta com uma bateria maior e melhor, elevando a capacidade útil de 77 para 86 kWh, um incremento de 11,7% que se reflecte na autonomia, de até 595 km. E além de aumentar a distância entre carregamentos, a nova bateria aceita cargas mais rápidas, uma vez que permite potências de 200 kW, em vez dos 175 kW da versão de 77 kWh, o que faz com que a VW anuncie que passa de 10% para 80% da carga (o que equivale a incrementar a energia armazenada de 9 para 69 kWh) em apenas 26 minutos.

Em complemento ao GTX, a VW introduz a versão Pro S do ID.7, tanto no formato berlina como na Tourer. Esta nova opção associa um só motor instalado no eixo posterior com 286 cv — já da nova família de unidades motrizes do construtor alemão (do tipo síncrono) — à nova bateria com 86 kWh de capacidade útil (91 kWh brutos). O construtor alemão não divulga o peso adicional da bateria, que possui os já anunciados 11,7% a mais de capacidade útil, bem como uns adicionais 11% na capacidade total, que define o volume e o peso do acumulador.

Com a nova bateria, com capacidade reforçada, o ID.7 Pro S consegue bater-se com os melhores eléctricos do mercado. Na versão Tourer, maior e mais pesada (cerca que 21 kg), anuncia uns respeitáveis 690 km de autonomia, isto apesar de reivindicar o mesmo Cx (0,23) e S.Cx (0,64). Mas é o ID.7 Pro S em versão berlina que consegue ultrapassar a fasquia mágica dos 700 quilómetros entre visitas a um posto de carregamento, uma vez que percorre 709 km com uma carga completa de bateria.

Os novos ID.7 GTX e ID.7 Pro S, tanto em versão berlina como Tourer, deverão chegar a Portugal em Outubro, com preços a anunciar mais próximo da data de entrega para as primeiras unidades.