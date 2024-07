A Eni lançou esta quinta-feira em Angola um programa de cozinha sustentável, que vai distribuir 500 mil fogareiros eficientes em termos energéticos em sete províncias, prevendo evitar a emissão de quatro milhões de toneladas de dióxido de carbono.

Segundo um comunicado da petrolífera italiana, o projeto já envolveu 50 mil pessoas, e pretende alcançar mais de dois milhões de pessoas até 2030, com perspetivas de “redução de emissões associadas às atividades culinárias, prevenção de riscos para a saúde dos utilizadores de fogões e promoção da saúde para famílias e grupos vulneráveis”.

A Eni adianta que quase 90% dos fogões melhorados distribuídos em Angola serão produzidos localmente, contribuindo assim para a criação de emprego e desenvolvimento de competências técnicas.

Os fogareiros melhorados são alimentados por biomassa lenhosa (madeira ou carvão), mas mais eficientes comparativamente a técnicas tradicionais de cozinha (fogão rudimentar ou fogo de três pedras) atualmente utilizadas pelas comunidades nas áreas rurais.

“O Programa que lançámos hoje é a primeira iniciativa de compensação de carbono que, como Eni Natural Energies, começamos a implementar em Angola, e se enquadra dentro da estratégia global de descarbonização da Eni”, segundo João Maria da Silva Júnior, Director Geral da Eni Natural Energies — Sucursal em Angola, citado no comunicado.

O projeto faz parte de um programa mais amplo que a Eni tem atualmente em curso em Angola, Congo, Costa do Marfim, Moçambique e Ruanda, e pretende expandir para outros países da África Subsaariana, atingindo 10 milhões de pessoas até 2027.

A multinacional vai também proporcionar bolsas de estudo em energias ambientais e renováveis, construir dois Centros de Formação Profissional em Luanda e Benguela, e promover campanhas de sensibilização sobre nutrição e higiene básica,

As atividades são realizadas em cooperação com os Salesianos de Dom Bosco e os Médicos com África.