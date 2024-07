A história repete-se. Portugal e França marcam encontro no Europeu de futebol, algo que já aconteceu quatro vezes e com todos os jogos a terminarem empatados em 90 minutos. Aliás, este duelo entre lusos e gauleses aconteceu nas duas últimas edições da competição, no Euro 2020 com um empate a dois golos na fase de grupos e no Euro 2016 na final que Portugal conquistou com o golo de Éder no prolongamento. Agora o embate é nos “quartos” do Euro 2024, depois de Portugal ter eliminado a Eslovénia nas grandes penalidades e da França ter batido a Bélgica por 1-o. Consegue a seleção portuguesa repetir 2016 ou voltará a França a condenar Portugal? A Rádio Observador tem uma emissão especial preparada para si para acompanhar este embate dos quartos-de-final do Europeu 2024.

A partir das 19h15 viramos toda a atenção para Hamburgo. Para nos ajudar a explicar o jogo teremos uma ilustre dupla no comentário: Augusto Inácio, ex-jogador da seleção nacional, e Gabriel Alves, comentador desportivo e autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força, que fará a análise ao detalhe de todos os momentos de destaque. Para que não nos restem dúvidas sobre decisões de arbitragem, contamos também — como sempre — com o ex-árbitro internacional Pedro Henriques, que nos desfaz dúvidas ao segundo e ainda entrega o Sem Falta.

A Emissão Especial é ser conduzida pelo Nuno Santos e, no relato, todas as emoções vão ser levadas até si pelo Miguel Cordeiro e Diogo Varela.

