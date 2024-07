Os franceses queriam a desforra de 2016 e conseguiram. Portugal está fora do Europeu depois de 90 minutos sem golos, um prolongamento também a zeros e, nas grandes penalidades, S. Diogo não conseguiu salvar Portugal e João Félix rematou ao poste.

A seleção nacional vai para casa mais cedo que queria, não passou dos quartos de final e Roberto Martínez não usou as sete camisas que levou para a Alemanha.

Várias centenas de adeptos, não podendo estar na Alemanha para apoiar a seleção e vestidos a rigor, de cachecóis e alguns com a bandeira nacional pintada na cara assistiram ao jogo contra a França no Centro Cívico de Carnaxide, em Oeiras.

Veja as fotogalerias do nervosismo, da tristeza e do choro na eliminação de Portugal deste Euro 2024.