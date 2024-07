Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu nesta terça-feira, em Moscovo, ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, os esforços para resolver pacificamente a crise ucraniana, que, por seu lado, afirmou que “a guerra não pode resolver os problemas”.

“Agradeço-lhe pelas suas tentativas de encontrar soluções para a crise ucraniana, em primeiro lugar, de forma pacífica”, disse Putin no início da reunião entre os dois governantes, no Kremlin, agradecendo ainda a Modi a atenção dada a outros “problemas candentes”.

Esta é a primeira visita do primeiro-ministro indiano à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro em 2022, e no âmbito da qual Nova Deli tem evitado censurar oficialmente a Rússia, defendendo a sua neutralidade e a necessidade de resolver o conflito diplomaticamente.

Esta terça-feira destacou, em Moscovo, que para “um futuro melhor para a próxima geração, a paz é da maior importância”, manifestando ainda preocupação com a morte de crianças.

“As bombas, os mísseis e as armas não podem garantir a paz, é por isso que estamos a insistir no diálogo”, insistiu o indiano, referindo que “quando crianças inocentes são assassinadas, quando as vemos morrer, o nosso coração dói e essa dor é insuportável”.

Modi desembarcou em Moscovo na segunda-feira, horas depois de a Rússia ter lançado uma série de ataques contra cidades ucranianas que mataram mais de 30 pessoas e devastaram um hospital pediátrico em Kiev, o que mereceu a condenação dos governos da Europa, incluindo Portugal, e dos Estados Unidos.

A última visita do primeiro-ministro indiano a Moscovo aconteceu em 2019, enquanto a atual viagem é a primeira de Modi ao estrangeiro após alcançar o terceiro mandato à frente do governo nas eleições gerais, que decorreram entre abril e junho.

De acordo com Modi, que falou segunda-feira com Putin durante várias horas na residência do chefe do Kremlin, nos arredores de Moscovo, as partes concordaram que “a paz deve ser estabelecida o mais rapidamente possível”.

A Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo e armas baratas à Índia. Mas o isolamento de Moscovo pelo Ocidente e os seus laços crescentes com Pequim tiveram um impacto na sua parceria com Nova Deli.

Nos últimos anos, as potências ocidentais têm vindo a reforçar os laços com a Índia, para contrariar a crescente influência da China na Ásia-Pacífico, ao mesmo tempo que pressionam Nova Deli a distanciar-se de Moscovo.