A polícia britânica continua a investigar o caso do triplo homicídio ocorrido na terça-feira em Bushey, na região leste de Inglaterra, e realizou esta quinta-feira buscas na casa do irmão de Kyle Clifford, o homem de 26 anos que matou três mulheres com recurso a uma besta.

De acordo com a BBC, as autoridades britânicas fizeram buscas na casa de Bradley Clifford, irmão do suspeito, que também tem um historial de crime violento: em 2018, foi condenado a pena perpétua (com um mínimo de 23 anos antes de poder sair em liberdade condicional) por um homicídio.

Na terça-feira à noite, Kyle Clifford matou a mulher e duas filhas de John Hunt, um comentador de desporto da BBC, com recurso a uma besta, na casa onde viviam. As vítimas — Carol, Hannah e Louise — tinham 61, 28 e 25 anos, respetivamente, e terão sido amarradas antes de serem assassinadas. Foi John Hunt quem alertou as autoridades ao chegar a casa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois do crime, a polícia britânica lançou uma caça ao homem. Kyle Clifford acabaria por ser encontrado ao fim de várias horas de buscas que deixaram toda a região num clima de grande tensão. Clifford foi descoberto num cemitério em Enfield, no norte de Londres, e foi levado sob custódia para o hospital, por se encontrar ferido.

Embora as razões do crime continuem sem ser conhecidas, a BBC confirmou que Kyle Clifford teria sido namorado de uma das filhas de John Hunt, Louise — uma informação que já tinha circulado nos meios de comunicação britânicos na quarta-feira.

Esta quinta-feira, a empresa de segurança Amthal, com sede em Hertfordshire, lançou um comunicado a confirmar que Kyle Clifford tinha trabalhado na empresa entre fevereiro e julho de 2023 — mas que desde a sua saída daquele emprego não tinha tido qualquer contacto com ele.

Em Bushey, esta quinta-feira está a ficar marcada por múltiplas homenagens às vítimas de um crime que teve impacto nacional. Na igreja local, meia centena de pessoas, maioritariamente vizinhos da família, reuniram-se para uma celebração de homenagem. Na rua onde ocorreu o crime, várias pessoas deixaram flores e cartões com mensagens. A antiga escola das duas filhas de John Hunt também publicou uma mensagem de homenagem às duas antigas alunas.

Ainda de acordo com a BBC, a polícia de Hertfordshire deverá prestar novos esclarecimentos sobre a investigação na tarde desta quinta-feira.

Incidente levanta questões sobre acesso a bestas

O crime ocorrido esta terça-feira está também a motivar o levantamento de questões em relação à legislação que regula o acesso a armas como as bestas. Apesar de serem altamente mortíferas, as bestas não estão sujeitas à mesma regulação que as armas de fogo, sendo apenas vendidas como equipamentos para a prática de tiro com arco.

De acordo com o The Telegraph, a lei britânica determina que ser portador de uma besta na via pública “sem uma justificação razoável” pode levar a uma pena de prisão de quatro anos. As bestas, contudo, são amplamente vendidas em lojas de arco e flecha e é possível obtê-las facilmente e por pouco dinheiro. Uma das possibilidades que têm sido publicamente avançadas é a de ser necessária uma licença de porte de arma para possuir uma besta, equiparando-a a uma arma de fogo.

Já esta quinta-feira, o secretário de Estado da Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, disse à BBC que é necessário trabalhar rapidamente no sentido de mudar a legislação sobre o acesso a bestas — e garantiu que o atual governo vai ter em consideração este crime.