A mulher e duas das filhas de John Hunt, comentador de desporto da BBC, foram mortas esta terça-feira à noite em casa, na região de Bushey (Hertfordshire), no leste de Inglaterra. As autoridades britânicas lançaram uma caça ao homem – identificado como Kyle Clifford e que seria ex-namorado de uma das vítimas – que foi capturado poucas horas depois no norte de Londres.

John Hunt, antigo polícia, é comentador desportivo da BBC Five Live e estaria a trabalhar quando o ataque, que vitimou Carol, Hannah e Louise (de 61, 28 e 25 anos, respetivamente), ocorreu. Terá sido Hunt, quando chegou a casa, a dar o alerta às autoridades. De acordo com a imprensa britânica, o casal tem uma terceira filha.

As autoridades descreveram o ataque como um “incidente horrível” e adiantaram que envolveu o uso de uma besta, sendo que indicaram que poderão ter sido utilizadas outras armas. As três mulheres terão sido amarradas antes de serem mortas.

A polícia britânica divulgou uma imagem do principal suspeito, que tem 26 anos. Em conferência de imprensa, as autoridades disseram que Kyle Clifford poderia estar na região de Hertfordshire ou no norte de Londres e lançaram um apelo: “Se acreditam que o viram, por favor não se aproximem e liguem para o 999 [ndr: número equivalente ao 112 em Portugal] rapidamente”. O suspeito “ainda pode estar armado”.

Have you seen Kyle Clifford? ????

Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we're seeking Clifford in connection with the incident.

He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6

— Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024