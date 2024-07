Siga aqui todo o noticiário sobre o atentado contra Donald Trump

Já se conhece a identidade do homem que morreu este sábado no comício de Donald Trump, no estado da Pensilvânia. Trata-se de Corey Comperatore, um bombeiro de 50 anos, que foi chefe dos bombeiros em Buffalo Township. A informação foi avançada na tarde desde domingo pelo governador da Pensilvânia, Josh Shapiro.

O governador democrata do estado onde decorria o comício revelou, numa conferência de imprensa, que Corey era “um ávido apoiante do ex-presidente e estava muito animado por estar [no comício] ontem à noite”. “Era pai de duas filhas, era bombeiro e ia à igreja todos os domingos; amava a sua comunidade e, mais importante, amava a sua família”, adiantou Josh Shapiro, revelando que Corey “mergulhou” para proteger a família”.

O governador da Pensilvânia contou que a mulher de Corey Comperatore lhe pedira para transmitir ao país que o bombeiro tinha morrido “como um herói”, ao proteger a mulher e as duas filhas, que estavam com ele no comício em Butler.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A irmã de Corey, Dawn Comperatore Schafer, fez um post no Facebook em homenagem ao irmão e depois deu uma pequena entrevista citada pelo New York Times: “O ódio por um homem tirou a vida do homem que todos mais amávamos”. Contou que ninguém da família dormiu e que não estavam preparados para falar ainda do que viram em direto pela televisão: “Vimo-lo morrer no noticiário”, disse. “Foi assim que descobrimos. Vimos meu irmão morrer no noticiário.”

Também a filha de Corey, Allyson, reagiu à morte do pai nas redes sociais. “Ele morreu como um super-herói da vida real“, escreveu a jovem, lembrando a forma rápida como o pai reagiu aos tiros, protegendo a família. “Ele amava-nos tanto que levou um tiro por nós”, escreveu Allyson no Facebook, citada pelo New York Post.