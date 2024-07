O mapa que explica o que aconteceu no atentado contra Donald Trump

O ex-Presidente discursava há poucos minutos num comício (eram 18h15 na costa leste dos EUA, 23h15 em Lisboa) quando um atirador, que se encontrava num telhado a cerca de 120 a 150 metros do palco onde Trump se encontrava, disparou vários tiros na direção do candidato republicano.

Na imagem, é possível ver, a vermelho, a zona escuro o palco onde Trump se encontrava e a vermelho mais claro as três bancadas onde se encontravam os seus apoiantes. Há esquerda do palco — no telhado de um edifício fora do perímetro do comício –, encontrava-se o atirador Thomas Crooks, que usou uma arma semi-automática AR-15.

Por detrás do palco onde Trump discursava, e também numa posição elevada, estavam também posicionados alguns atiradores furtivos do Serviço Secreto (a agência que assegura a proteção dos presidentes dos EUA em exercício e dos candidatos e nomeados às eleições presidenciais), que acabaram por abater o jovem que atentou contra a vida de Trump.