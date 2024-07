Não são raros os casos em que norte-coreanos desertam para a Coreia do Sul, país com o qual o regime de Pyongyang mantém uma tensão permanente, marcada por provocações quase diárias. Menos comum é ver um alto diplomata norte-coreano a desertar para o vizinho do Sul. Mas foi isso mesmo que aconteceu recentemente, disseram à BBC os serviços secretos sul-coreanos.

O diplomata estava colocado na embaixada norte-coreana em Cuba, um dos poucos países com os quais Pyongyang tem relações diplomáticas — onde trabalhava como conselheiro no departamento dos assuntos políticos da embaixada. Em novembro, desertou para a Coreia do Sul.

O jornal sul-coreano Chosun Ilbo identifica o diplomata. Trata-se de Ri Il Kyu, de 52 anos, que desertou, segundo terá contado o próprio àquele jornal, devido à “desilusão [que sentia] com o regime norte-coreano e um futuro sombrio” no país.

A função de Ri Il Kyu era impedir o estabelecimento de relações diplomáticos entre a Coreia do Sul e Cuba. Contudo, os esforços não parecem ter sido bem sucedidos, uma vez que, em fevereiro, Seul e Havana restabeleceram relações bilaterais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Coreia do Sul dedicou cerimónia aos norte-coreanos que desertaram

Há oito anos que um alto responsável sul-coreano não desertava para o vizinho do Sul. O último caso conhecido data de 2016, quando o antigo embaixador da Coreia do Norte no Reino Unido se estabeleceu em território sul-coreano.

Não se sabe se os dois diplomatas participaram, no domingo, no primeiro Dia dos Desertores da Coreia do Norte em Seul. Na cerimónia festiva várias centenas de norte-coreanos — que fugiram do regime opressivo de Kim Yong-un — tocaram tambores, fizeram desfiles de moda e comeram doces, descreve o correspondente da CNN na capital sul-coreana Mike Valerio, na rede social X.

????????SEOUL (@CNN) — Truly remarkable… Hundreds of North Korean defectors gathering for DRUMS, NK fashion shows, delicious treats… 1st ever North Korean Defectors’ Day. We spent the afternoon with defectors, in the shadow of what looks like Seoul’s colossal chrome space station,… pic.twitter.com/fTHsPJCNuR — Mike Valerio (@ValerioCNN) July 16, 2024

Presente na cerimónia, o Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, prometeu mais apoio financeiro aos desertores norte-coreanos e incentivos fiscais para as empresas que contratarem cidadãos do país vizinho.

Presidente da Coreia do Sul sugere ataque preventivo contra a Coreia do Norte

O chefe de Estado — um conservador que tem adotado uma postura mais agressiva para com Pyongyang — falou também na necessidade de desenvolver tecnologia para levar a cabo um ataque preventivo contra a Coreia do Norte, caso o país vizinho se prepare para atacar Seul — uma ideia que Suk Yeol já tinha sugerido em 2022.

Estas palavras do Presidente sul-coreano surgem numa altura em que está a escalar a tensão entre os dois países. Recentemente, Kim Jong Un abandonou formalmente o objetivo da reunificação com a Coreia do Sul e considerou a Coreia do Sul como o “inimigo número um” — uma mudança brusca na postura do Norte, quando há apenas seis anos, o Presidente norte-coreano se encontrou com o homólogo sul-coreano Moon Jae In em Pyongyang.

A Coreia do Norte tem lançado, nas últimas semanas, dezenas de balões com lixo para a Coreia do Sul.