O Presidente norte-americano tem sido questionado de forma recorrente sobre a sua capacidade para concorrer a um segundo mandato à Casa Branca e, numa nova, entrevista admitiu que poria a hipótese de desistir das eleições se estivesse em causa um problema de saúde.

“Se emergisse algum problema de saúde, se alguém, se os médicos viessem até mim e dissessem tem este ou aquele problema“, respondeu Biden ao jornalista Ed Gordon, da BET News, ao ser questionado sobre os motivos que o levariam a reconsiderar a sua candidatura.

Anteriormente, como nota o New York Times, Biden já tinha dito que desistiria das eleições se os seus conselheiros lhe trouxessem sondagens que apontassem que não tinha hipóteses de vencer. Numa outra ocasião afirmou que só “Deus, o Altíssimo” o poderia convencer a desistir da candidatura.

Na entrevista à BET News, Biden também admitiu que em 2020 o plano era “ser um candidato de transição” e entregar o bastão a outra pessoa em 2024. “Mas não previ que as coisas ficariam tão divididas. Francamente, acho que a única coisa que vem com a idade é um pouco de sabedoria e acho que mostrei que sei como realizar coisas pelo país. E não quero desistir”, sublinhou.

Se em público tem garantido pacientemente que tem total confiança nas suas capacidades, em privado já chegou a enervar-se com a persistência no assunto. O episódio aconteceu durante uma reunião “tensa” com democratas da Câmara dos Deputados, que aconteceu no sábado.

A CNN relata esta quarta-feira que durante a reunião virtual o democrata Jason Crow, ex-militar respondeu ao democrata Jason Crow, um ex-militar que serviu no Afeganistão e no Iraque e atualmente representante do Colorado, disse ao Presidente que os eleitores estavam preocupados com a sua saúde e vigor, especialmente a forma como isso era percecionado no exterior. Biden irritou-se com o assunto e afirmou: “Acabem com essa porcaria”. Segundo o canal norte-americano, o chefe de Estado foi mais longe e disse que sabia que Crow tinha recebido a medalha Bronze Star, a mesma que o seu filho Beau recebeu, mas que “não reconstruiu a NATO”.

Duas fontes com conhecimento da reunião acrescentaram que a conversa aqueceu quando Crow institui no assunto. Biden argumentou que os líderes da NATO o apoio, e o ex-militar acrescentando que os eleitores não veem a questão do mesmo modo. Também Chrissy Houlahan, democrata da Pensilvânia, se mostrou preocupado com o nível de apoio ao Presidente em Bucks County, uma região que disse ser essencial para vencer na Pensilvânia. Biden retorquiu apenas que não acreditava nisso.

Sondagem: quase dois terços dos democratas querem que Biden desista da candidatura

Até ao momento, 23 congressistas democratas apelaram a Biden que se afastasse, mas muitos mais expressaram dúvidas sobre a idade de Biden — 81 anos — e agilidade mental para enfrentar a dura campanha contra Trump. O congressista Adam Schiff, que está a concorrer ao Senado pela Califórnia, juntou-se ao coro de vozes a pedir um afastamento de Biden. É o membro mais influente do partido a fazer este pedido.

“Uma segunda presidência de Trump iria minar os próprios pilares da nossa democracia. Tenho sérias dúvidas de que o Presidente pode derrotar Donald Trump em novembro”, admitiu o congressista num comunicado citado pelo The Los Angeles Times.

As dúvidas também parecem crescer junto dos eleitores. Uma sondagem da Associated Press-NORC publicada esta quarta-feira aponta que quase dois terços (65%) dos eleitores do Partido Democrata consideram que o Presidente norte-americano deveria desistir da candidatura à Casa Branca. Apenas 35% pensam que Joe Biden deve manter-se na corrida eleitoral. Por contraste, cerca de 73% dos eleitores do Partido Republicano dizem que o candidato e ex-Presidente Donald Trump deve manter-se na corrida às eleições. Já 25% dos republicanos dizem que Trump deve desistir.

De notar que a sondagem ocorreu antes do atentado contra Donald Trump, durante um comício no sábado, por isso não é clara a forma como isso possa ter afetado a perceção dos eleitores quanto aos candidatos.