António Costa falou esta noite na entrevista da procuradora-geral da República e diz que “cada um tem os seus padrões éticos e de exigência” em relação às funções que exerce: “Manifestamente não temos os mesmos padrões“. Na primeira entrevista desde que foi eleito presidente do Conselho Europeu, o ex-primeiro-ministro diz que não ficou surpreendido pelo que disse Lucília Gago na entrevista.

No canal Now, Costa disse que, sabendo “o que sabia naquela altura, tomaria a mesma decisão” de sair do Executivo. “Foi a decisão certa na hora exacta”, assume dez meses depois da demissão que diz que “foi dolorosa”, mas que “é uma página que está virada”.

Ainda em matéria de Justiça e questionado sobre a constituição de Fernando Medina como arguido na operação Tutti Frutti, Costa considera “bizarro alguém ser arguido por atribuir subsídio que não atribuiu”.

“OE não deve ser utilizado nem como moção de confiança nem de censura”

Agora que já não está em funções, Costa diz estar “mais livre” para falar sobre o que se passou na altura da sua demissão e deixa uma crítica à opção do Presidente da República de fazer depender de um nome o Governo que estava em funções. O ex-primeiro-ministro diz que a Constituição diz que “o único que é eleito diretamente é o Presidente da República” e que “havendo maioria absoluta”, o chefe de Estado devia ter mantido o PS no Governo mesmo com a sua saída. Sobre a posição de Marcelo atira mesmo: “A equiparação da legitimidade do primeiro-ministro à legitimidade do PR é uma diminuição da própria legitimidade do Presidente. É uma equiparação que não é a minha, creio que não é a de ninguém e espero sobretudo que não faça escola“.

Sobre a política nacional na atualidade, António Costa diz que o “Orçamento do Estado é um instrumento fundamental para a ação do Estado e deve existir”, no entanto, considera que “nem o Governo deve transformar o OE numa moção de confiança, nem a oposição deve transformar o OE numa moção de censura“. “É bom que o país tenha OE e que o exercício da responsabilização dos governos seja feito pelos instrumentos próprios” que são a moção de censura e a moção de confiança.

Diz que em 2021, quando teve um OE chumbado, estava disponível para governar em duodécimos, embora diga que é uma situação que “não é desejável”, menos ainda numa situação de instabilidade internacional. Avisa também que o “ónus da negociação é de quem está no Governo” e que este “deve criar condições” para a viabilização. Mas sobre a oposição também diz que ao “predispor-se para que o OE possa ser viabilizado sem que isso seja entendido como um apoio ao Governo”. “Há várias formas de afirmar divergência política sem que isso signifique chumbar Orçamento”, afirmou na entrevista.

Costa defendeu a “normalidade” de um Governo cumprir o mandato de quatro anos e deixou uma certeza nesta matéria: “A última coisa de que o país precisa é que haja nova crise política e as condições de governação são as que existem.”

Já sobre a eleição como presidente do Conselho Europeu, este mês, Costa diz que terá uma missão “particularmente exigente” e que é também um “reconhecimento do país e do que é o perfil que deve ter um presidente de um Conselho Europeu, que não é um líder ada Europa nem um primeiro-ministro, mas manter a unidade entre os 27 e procurar uma boa relação com o Conselho, a Comissão e o Parlamento Europeu”.