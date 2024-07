No meio das labaredas que consomem novamente a Califórnia ainda há histórias com final feliz. Um membro da equipa de socorro do incêndio em Park Fire entrou corajosamente pelo meio do fogo para salvar vidas: uma família… canina.

Com muitas localidades a terem de ser evacuadas, muitos animais foram deixados para trás. Foi o caso dos cães que Trevor Skaggs resgatou. Abandonados numa área inacessível, depois de o dono ver o camião onde circulava ficar rodeado de chamas e ser obrigado a deixar tudo, foi preciso um helicóptero e uma longa caminhada para salvar cinco rottweilers. Skaggs não hesitou. Regressou para a zona das chamas, desceu do helicóptero e correu cinco quilómetros até encontrar a mãe e os seus filhotes, conta nas suas redes sociais a polícia de Butte. Os animais estavam “vivos, mas cansados e com muita sede”, relata Trevor que lamenta não ter chegado a tempo de salvar a família inteira. O pai já tinha morrido.

Trevor alimentou-os com pedaços da sua barra de proteína e alguma água. Seguiu-se a caminhada de volta ao helicóptero com Travis e os cães a percorrerem um caminho rodeado por chamas. Ao todo, fizeram cerca de cinco quilómetros.

Mais tarde, os cães foram entregues ao North Valley Animal Disaster Group (NVADG), uma organização de resgate animal local. “Têm sido dias horríveis para a nossa comunidade e estamos gratos por podermos partilhar esta história”, refere Skaggs. A NVADG reportou que já recebeu mais de 60 animais de grande porte — vacas e cavalos — e 80 animais de pequeno porte — a maior parte animais de estimação.

O suspeito do incêndio que está a devastar várias zonas perto deste parque dos Estados Unidos deixou o local calmamente depois da prática do crime, avança o Washington Post. Menos de 12 horas depois, investigadores detiveram Ronnie Stout, de 42 anos. Entrou no tribunal e, segundo os media locais, não prestou qualquer declaração. É acusado de incendiar o Park Fire ao empurrar um carro em chamas por uma ravina. Depois de se remeter ao silêncio, ficou preso sem direito a fiança num veredito ditado pela juíza Kristen Lucena.

Crystal Parker, vizinha de Ronnie Stout, ficou surpreendida ao ver luzes da polícia a alguns metros de distância da sua casa, mas só mais tarde percebeu que detinham Ronnie por suspeita de fogo posto. “Um homem decente”, mas “solitário”, assim o descreve Parker ao The Washington Post. Ainda se lembra de ver Ronnie entusiasmado com a compra de um novo carro que, curiosamente, foi aquele que ardeu no início do incêndio no Park Fire.

Num incêndio que é já o sexto maior que alguma vez ocorreu naquele estado, mais de 8.000 pessoas já foram obrigadas a sair das suas casas. Mais de 370 mil hectares foram consumidos, uma área superior à cidade de Los Angeles. E a contabilidade do desastre não vai ficar por aqui. Há mais de noventa fogos a consumir as terras californianas, que estão a ser fustigadas por ventos que têm dificultado as equipas que tentam apagar as chamas.