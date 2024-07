O triatlo ficará para a história dos Jogos Olímpicos de Paris. Depois de terem sido gastos cerca de 1,4 mil milhões de euros para limpar o rio Sena e permitir a realização das provas naquele local, a organização prometeu muito. Mas não passou disso. Os treinos foram cancelados nos dias que antecederam a prova masculina, que também não teve sorte e foi adiada para esta quarta-feira.

Na prova feminina, que abriu o dia, a polémica voltou a marcar presença. A organização que ficou encarregue do evento e o caos que antecede cada prova não foram bem vistos pelos atletas. Em declarações à Marca, a espanhola Anna Godoy, que ficou na 17.ª posição, sentiu que “a Federação Internacional se riu um pouco” das atletas. “Houve uma saída nula e não se repetiu [a partida]”, partilhou.

???? La polémica salida en la prueba femenina de triatlón que afectó a la española Anna Godoy ???? "Han tenido 8 años para preparar los Juegos, cada año vamos a peor" ???? "Se han reido de nosotros"#Paris2024 | #triathlon pic.twitter.com/7gsjUG3HMo — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 31, 2024

A compatriota Miriam Casillas, que terminou no 33.º lugar, concordou com as suas palavras. “Está a acontecer em todas as provas e não pode ser, porque prejudicam quem cumpre as leis. Muitas fizeram-no e não houve nenhuma penalização. Afogaram-me e eu fiquei debaixo de água durante muito tempo. Acho que vai contra os valores do desporto. Esperemos que a federação comece a pensar mais nos atletas e não tanto em parecer bem”, explicou.

“Eles não pensaram nada nas atletas. Pensaram mais no palco, na imagem, em torná-lo bonito e vender o Sena, que é o que queria os Jogos de Paris desde a inauguração e não pensaram na saúde dos atletas. Se a saúde dos atletas tivesse sido pensada, não se tinha feito aqui [a prova] e teria havido um verdadeiro plano B. Eles tiveram oito anos para se preparar para os Jogos. A cada ano pioramos”, acrescentou Casillas.

Não lavar as mãos para evitar… bactéria

Seth Rider, triatleta dos Estados Unidos, revelou antes da prova que não tem lavado as mãos depois de ir à casa de banho como estratégia de preparação para ficar exposto à bactéria E.coli. Em conferência de imprensa, o atleta disse ainda que não estava preocupado com a eventual exposição, já que nadou no Sena em 2023 e não adoeceu.

“Na preparação para esta corrida sabemos que haverá alguma exposição à E.coli, então tento aumentar o meu limite de exposição à E.coli expondo-me um pouco no dia a dia. Isso é apoiado pela ciência. Os métodos estão comprovados. Fazer pequenas coisas ao longo do dia, como não lavar aos mãos após ir à casa de banho”, disse Rider, citado pelo The Sun.