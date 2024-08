A ex-CEO do YouTube e pioneira em tecnologia Susan Wojcicki, que desempenhou um papel fundamental na ascensão da Google, morreu, aos 56 anos, vítima de cancro no pulmão, anunciou o marido esta sexta-feira.

Susan Wojcicki passou quase duas décadas ligada às mudanças na Google, mecanismo de busca na Internet lançado na sua garagem, que se tornou um gigante global da tecnologia.

No YouTube, adquirido pela Google em 2006, Wojcicki administrou operações por quase uma década antes de deixar o cargo no ano passado para se concentrar nos seus projetos pessoais, familiares e na sua saúde.

O marido, Dennis Troper, escreveu no Facebook que a esposa lutava contra um cancro do pulmão há dois anos.

“Minha amada esposa há 26 anos e mãe dos nossos cinco filhos deixou-nos hoje”, escreveu. Atualmente, o casal tem quatro filhos — Marco Troper morreu em fevereiro, aos 19 anos.

“Susan não foi apenas a minha melhor amiga e parceira na vida, mas também uma mente brilhante, uma mãe amorosa e uma amiga querida para muitos. A sua influência na nossa família e no mundo foi imensurável”, acrescentou Dennis Troper.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Susan Wojcicki trabalhava na Intel quando os amigos Sergey Brin e Larry Page fundaram a Google na garagem da sua casa, em Menlo Park, Califórnia, em 1998.

Um ano depois, ingressou na empresa como 16.ª funcionária e primeira diretora de marketing.

Na Google, participou na criação do motor de busca de imagens e trabalhou nas aquisições do YouTube e da plataforma de publicidade DoubleClick.

“É difícil imaginar o mundo sem ela”, escreveu na rede social X o diretor executivo da Google, Sundar Pichai. “Era uma pessoa incrível, uma líder e uma amiga que teve um impacto tremendo no mundo e sou um dos inúmeros googlers [trabalhadores da empresa] que é melhor por a ter conhecido.”

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous… — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 10, 2024

Nomeada diretora executiva do YouTube em 2014, Susan Wojcicki introduziu novas formas de publicidade e ajudou a impulsionar o seu crescimento ao lançar um serviço de ‘streaming’ de televisão à medida que os telespetadores recorriam cada vez mais à Internet para programas e filmes.

Também é conhecida por abordar preocupações relacionadas à privacidade das crianças, ao discurso de ódio e à disseminação de desinformação, especialmente durante a pandemia de covid-19.

Grávida de quatro meses quando foi contratada, defendeu a licença parental remunerada.

“Visionária” de Silicon Valley: as reações dos executivos do mundo da tecnologia

Vários executivos do mundo da tecnologia estão a reagir à morte de Susan Wojcicki. Neal Mohan, o sucessor na liderança no YouTube, disse na rede social X que se perdeu uma “colega de equipa, mentora e amiga”.

“Tive a felicidade de conhecer a Susan há 17 anos quando ela era a arquiteta da aquisiçaõ da DoubleClick. O seu legado continua em tudo o que ela tocou na Google e no YouTube.” Deixou ainda agradecimentos pela “amizade e orientação”.

Today we @youtube lost a teammate, mentor, and friend, @SusanWojcicki. I had the good fortune of meeting Susan 17 years ago when she was the architect of the DoubleClick acquisition. Her legacy lives on in everything she touched @google and @youtube. I am

forever grateful for… — Neal Mohan (@nealmohan) August 10, 2024

Também há reações fora do universo Google. Tim Cook, o CEO da Apple, disse estar triste com a morte de Wojcicki, que considerava ser “uma das visionárias de Silicon Valley e que fará falta a muita gente”.

Saddened to hear of the passing of Susan Wojcicki. She was one of Silicon Valley’s visionaries and she will be missed by so many. May she rest in peace. — Tim Cook (@tim_cook) August 10, 2024

Marc Benioff, da tecnológica Salesforce, partilhou duas fotografias da executiva, que também fazia parte do conselho de administração desta empresa. “A Susan era uma pioneira na indústria, uma mãe exemplar e uma amiga querida”, escreveu. “Partilhámos tantos eventos familiares divertidos e programas elegantes para celebrar o seu incrível sucesso. Ela tinha uma habilidade notável de liderar com graça e visão, iluminando cada interação com a sua sabedoria e afeto.”

Reflecting on the profound impact of my dear friend and Salesforce board member Susan Wojcicki. Susan was a trailblazer in the industry, an exemplary mother, and a cherished friend. We shared so many fun family events and elegant programs celebrating her incredible success. She… pic.twitter.com/3JPbrAYkMC — Marc Benioff (@Benioff) August 10, 2024

Ron Conway, investidor de capital de risco, também usou a rede social X para reagir à morte da executiva. Escreveu que Wojcicki deu “um dos maiores contributos para a comunidade tecnológica, mas mais importante, era um dos seres humanos mais gentis e atenciosas, além de ser uma ótima mãe”. “Vamos esforçar-nos para seguir o seu exemplo e tornar o mundo um lugar melhor em sua homenagem.”

The world has lost Susan Wojcicki, one of the biggest contributors to the tech community, but more importantly one of the kindest, thoughtful human beings in addition to being a great Mom. Let's strive to follow her example and make the world a better place in her honor — Ron Conway (@RonConway) August 10, 2024

(Atualizado às 17h10 com mais reações)