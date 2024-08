O antigo líder do PSD e conselheiro de Estado Luís Marques Mendes diz que Marcelo Rebelo de Sousa “fez bem e foi coerente” ao acompanhar Luís Montenegro ao Hospital de Santa Maria numa altura em que o setor da Saúde estava a enfrentar dificuldades. No programa semanal na SIC, Marques Mendes diz que Marcelo “em muitos momentos andou com Costa ao colo, portanto é natural que, com a mesma coerência, ajude o governo minoritário de Luís Montenegro”. Apesar disso, adverte, o Presidente “não deve deixar de ser o árbitro”.

Ainda sobre o setor da saúde, o antigo líder do PSD defendeu que deve existir um “acordo de regime entre PS e PSD” na saúde, apelando a que “pensassem no interesse dos portugueses”. Apesar de reconhecer as dificuldades no setor da saúde, com situações inaceitáveis, Marques Mendes diz que o governo vai numa “boa direção”.

Marques Mendes apresenta depois dados que mostram que o Governo vai no bom caminho na redução das listas de espera: “Nas cirurgias oncológicas das 9.374 cirurgias previstas para o final de agosto e a 31 de julho já tinham sido feitas 7.242, que são 79%; nas restantes cirurgias, a meta de final do ano eram serem feitas 74.673 intervenções, das quais já foram feitas 28%”.

O comentador político deixou ainda uma proposta a Luís Montengro sugerindo ao primeiro-ministro a “realização de um conselho de ministros extraordinário para avaliar ministério a ministério se as coisas estão a sair do papel”.