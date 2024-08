A música Lifetimes pode não ter sido feita para viver nas dunas espanholas. A polémica está instalada e Katy Perry, poderá ter incorrido num crime ambiental. Em causa está um ‘videoclip’ gravado em locais de grande valor ecológico no Parque Natural das Salinas de Ibiza e Formentera. Foi aberta uma investigação por parte das autoridades espanholas para apurar se as gravações causaram algum impacto ambiental ao local. A produtora não estava autorizada a filmar no ilhéu s’Espalmador.

No seguimento da abertura da investigação anunciada pela Direção-Geral do Meio Ambiente do Governo das Baleares, o jornal espanhol El Mundo noticia que, além de não existir qualquer autorização que permitisse as gravações de Lifetimes, também não foi solicitado qualquer pedido nesse sentido. Enquanto as investigações não terminarem, é desconhecido se foi cometido crime por impacto ambiental ou se vai ser aplicada alguma sanção à artista.

O ‘videoclip’ conta com vários cenários das ilhas espanholas. As cenas foram filmadas entre danças e saltos em zonas urbanas, numa conhecida discoteca e em paisagens naturais, como o espaço natural de s’Espalmador que tem uma parte delimitada por cordas que indicam proibição de passagem. Katy Perry e a produtora terão ignorado os avisos de interdição e ‘assaltado’ essa zona proibida.

O ilhéu de s’Espalmador situa-se a norte de Formentera e é privado. Tem aproximadamente 2,9 quilómetros de comprimento e 800 metros de largura.

Mas nem só Katy Perry se serviu da natureza das Ilhas Baleares em busca de inspiração. Também Will Smith, ator norte-americano, se refugiou em Ibiza para gravar a sua última música. O artista publicou um ‘reel’ a dar conta do que está a preparar na rede social Instagram.