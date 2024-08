Os Estados Unidos anunciaram esta segunda-feira que aprovaram a venda de até 36 helicópteros de ataque Apache e material relacionado à Coreia do Sul por um valor total de 3,5 mil milhões de dólares.

Esta venda de armas, que inclui mísseis compatíveis, deve permitir ao aliado chave de Washington na Ásia “melhorar [a sua] capacidade para enfrentar ameaças atuais e futuras” através de “uma força dissuasora dos adversários”, indica um comunicado da Comissão de Cooperação para a Defesa (DSCA) dos Estados Unidos.

A transação, que beneficia os fabricantes norte-americanos Boeing e Lockheed Martin, vai “reforçar a segurança de um grande aliado que é uma força de estabilidade política e de progresso económico na região”, assinala ainda o executivo norte-americano.

Após esta aprovação pelo Departamento de Estado, a DSCA enviou, conforme exigido por lei, uma notificação ao Congresso, que deverá dar a “luz verde” final.

O anúncio foi feito no primeiro dia dos tradicionais exercícios militares anuais que os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizam em conjunto, sendo esta edição dedicada a manobras destinadas a conter a ameaça nuclear da Coreia do Norte.

O exercício, denominado “Ulchi Freedom Shield” (Escudo de Liberdade Ulchi) está previsto decorrer até 29 de agosto.

Washington é o principal aliado de Seul em termos de segurança e 28.500 soldados norte-americanos encontram-se estacionados na Coreia do Sul para proteger o país de armas nucleares do seu vizinho do Norte.