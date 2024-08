José Manuel da Costa Soares e Eduarda Maria Gomes Marques são os novos presidente e vice-presidente, respetivamente, do novo conselho de administração da Fundação INATEL. As duas nomeações, para um mandato de três anos, foram aprovadas esta quinta-feira através de uma resolução do Conselho de Ministros. Ambos têm ligações políticas ao PSD. A ocupar o lugar da presidência estava Francisco Madelino, autarca socialista.

No Linkedin, José Manuel da Costa Soares apresenta-se como “engenheiro de formação, gestor por opção, e autarca por paixão”. O seu percurso profissional e político inclui 15 anos enquanto autarca social-democrata na Câmara Municipal de Paços de Ferreira, de 1987 a 2002. Durante este período foi vice-presidente de Arménio da Assunção Pereira, presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira no período entre 1987 e 2004, que foi também conselheiro de Durão Barroso e é conhecido como o pai da Capital do Móvel.

Em outubro de 2012, Costa Soares foi nomeado vice-presidente da Fundação INATEL, estava o executivo PSD de Pedro Passos Coelho no poder. Manteve-se no cargo por cerca de três anos, até janeiro de 2016, e saiu já depois de o PS, apoiado na “gerigonça”, ter subido ao poder. No currículo conta ainda com o cargo de administrador na Estradas de Portugal durante dois anos, de 2005 a 2007. Nos últimos anos tem mantido a ligação ao município de Paços de Ferreira como membro da Assembleia Municipal pelo PSD.

Eduarda Maria Gomes Marques, nomeada pelo Governo de Luís Montenegro para a vice-presidência do INATEL, protagonizava, em 2005, uma polémica noticiada pelo jornal Público. Era professora de Filosofia e tinha sido escolhida para a vice-presidência do Instituto do Consumidor, mesmo sem qualquer tipo de experiência na área.

Na altura militava no PSD e era, juntamente com o governante que a nomeou para este primeiro cargo, Henrique Chaves, ministro do XVI Governo Constitucional de Portugal liderado por Pedro Santana Lopes, vogal na comissão política nacional do PSD. “Não é necessário que a direção do instituto seja ocupada por juristas ou especialistas. O trabalho deste organismo tem uma grande abrangência, que vai desde áreas da formação até ao atendimento ao público. Para especialistas temos os técnicos de cada um dos departamentos”, defendeu na altura ao jornal.

Em 2014, Eduarda Maria Gomes Marques foi nomeada para o cargo de direção intermédia do 1.º grau de diretora da Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, do Instituto Português do Desporto e Juventude. O despacho, de 19 de fevereiro de 2014, é contemporâneo ao governo social-democrata de Pedro Passos Coelho. Em 2021, foi-lhe renovada a comissão deste serviço e, recentemente, em julho de 2024, repetiu-se a renovação. Agora, salta deste cargo por nomeação para a vice-presidência do INATEL.

De acordo com o regulamento do INATEL, podem ser designadas como membros dos órgãos da fundação “personalidades de comprovada idoneidade”. O mandato dos membros dos órgãos da Fundação é de três anos, com possibilidade de renovação, continuando no exercício das suas funções até à efetiva substituição.

Desde 2016 que o economista Francisco Madelino ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Fundação INATEL, sob proposta do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva. Nomeado por um governo socialista, tem ligações ao PS: é, desde 2014, presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos pelo PS.