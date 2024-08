O Presidente ucraniano teve esta sexta-feira o que classificou como “um dia longo e produtivo”. Na celebração do feriado nacional do Dia da Bandeira, Volodymyr Zelensky recebeu Narendra Modi, falou ao telefone com Joe Biden e mudou o foco da guerra para Kharkiv, onde a Ucrânia tem um curso uma contra-ofensiva.

“O ocupante não vai subjugar Kharkiv. Nem vai subjugar toda a nossa Ucrânia”, declarou o chefe de Estado ucraniano durante a sua comunicação diária. Depois de vários dias a colocar o foco na incursão em Kursk e na defesa da linha da frente em Donetsk, estas operações não foram mencionadas esta sexta-feira. Zelensky destacou a contra-ofensiva ucraniana em Kharkiv, uma “cidade verdadeiramente heroica” e à qual agradeceu os esforços de guerra.

O Presidente ucraniano garantiu que o exército está a tomar passos ativos e contínuos para expulsar as tropas russas. Contudo, nunca mencionou diretamente a Terceira Brigada Separada de Assalto, que declarou na quinta-feira ter avançado dois quilómetros quadrados em territórios ocupados pela Rússia numa operação relâmpago.

Sobre o apoio internacional aos esforços de guerra, Zelensky relatou encontros com parceiros internacionais, aos quais pediu mais celeridade na entrega dos pacotes de ajuda militar. “Há pacotes que foram anunciados e aprovados, mais ainda não foram entregues à Ucrânia. E a frente de batalha luta com munições e equipamento, não com as palavras ‘amanhã’ e ’em breve’”, declarou.

Já depois do seu discurso, Zelensky falou ao telefone com o homólogo norte-americano, que o felicitou pelo feriado. Uma vez mais, o Presidente ucraniano expressou os seus pedidos de apoio, que viu respondidas quase imediatamente quando Joe Biden anunciou um novo pacote de equipamento militar, incluindo os tão desejados por Kiev mísseis de longo alcance.

Relativamente ao apoio internacional, o líder ucraniano destacou igualmente o “respeito” que o mundo tem pela bandeira ucraniana, sentimento que justificou com o facto de capitais pelo mundo inteiro a hastearem. Por último, sublinhou também a visita histórica de Narendra Modi a Kiev, a primeira desde a independência da Ucrânia.

Os dois países assinaram quatro acordos de cooperação e concordaram desenvolver parcerias estratégicas no futuro, com foco no comércio e na cooperação militar. A disponibilidade da Índia para aderir à Fórmula da Paz deixou Kiev “muito otimista”, considerou o Presidente ucraniano, classificando-a como uma “demonstração real de apoio”. A visita do primeiro-ministro indiano acontece poucas semanas depois de se ter deslocado a Moscovo sob duras críticas da comunidade internacional.