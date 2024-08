Bónus fiscal pode sair caro a alguns contribuintes que correm o risco de pagar imposto em 2025

Esta situação resulta essencialmente da redução extraordinária aplicada às taxas de retenção em setembro e outubro que, nos casos de rendimentos mais baixos, irá até dispensar qualquer retenção durante esses dois meses.

Além da dedução específica estas simulações incorporam nove meses das taxas de IRS em vigor até agosto, dois meses de taxas extraordinárias (setembro e outubro) e três pagamentos (novembro, dezembro e subsídio de Natal) com as taxas finais que resultam da baixa do IRS aprovada no Parlamento em julho. São ainda consideradas a atualização da dedução específica de 4.104 euros para 4.350 euros — um valor que não era atualizado há quase 15 anos — e a atualização do mínimo de existência.

O excesso de baixa da retenção na fonte identificado pelos fiscalistas nas tabelas a aplicar em setembro e outubro pode ser explicado, admite a bastonária dos contabilistas, pelo facto de o Ministério das Finanças ter seguido uma prática comum nos últimos anos de aproximar o valor mensal retido ao imposto final devido.

Esta prática tem vindo a permitir (mesmo sem descida nas taxas) uma subida do rendimento líquido mensal à custa de um corte no reembolso no ano seguinte quando é feita a liquidação do imposto.

“As pessoas ficam contentes por ganharem mais ao final do mês, mas mantêm a expectativa de que vão ter o mesmo reembolso”, sublinha Paula Franco. Apesar de considerar que essa aproximação progressiva entre o imposto retido e o imposto pago é correta, realça que, no entanto, também eleva o risco de haver mais contribuintes a pagarem imposto na liquidação, em vez de receberem, isto se não tiverem despesas que possam deduzir. “Daí a necessidade de alertar as pessoas”, diz a bastonária.

Luís Nascimento também está convencido de que houve uma tentativa de aproximar o valor retido e o valor a pagar na elaboração das tabelas para os próximos dois meses. O que responde à crítica recorrente de que as retenções em excesso do imposto eram usadas para financiar o Estado, resultando no ano seguinte em reembolsos generosos. Com a redução adicional das tabelas de retenção, procura-se aproximar o imposto retido do imposto a pagar, o que naturalmente reduz esse reembolso.

O fiscalista avisa também para a necessidade de os contribuintes pedirem faturas com o número de identificação fiscal em todas as transações que dão direito à dedução do imposto a pagar, por muito pouco material que algumas dessas aquisições possam parecer. “É um direito que temos, cabe-nos exercê-lo”. Isso passa por pedir fatura e depois validá-la no e-fatura.

O Observador questionou o Ministério das Finanças sobre este “excesso” na baixa das tabelas de retenção em setembro e outubro, mas não obteve resposta.