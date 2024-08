O formato é o mesmo, o facto de ter existido um exemplo mostra que afinal o novo modelo competitivo das provas europeias pode não ser tão complicado como se desenhava. Depois do sorteio da Liga dos Campeões esta quinta-feira, com Sporting e Benfica a ficarem a conhecer os oito adversários que terão pela frente nesta primeira fase da competição (o calendário será apenas feito no sábado, mediante as outras provas), é a vez de entrarem em cena a Liga Europa e a Liga Conferência, neste caso com a inédita participação de uma equipa portuguesa (V. Guimarães). Antes, FC Porto e Sp. Braga, que afastou o Rapid Viena no playoff com um empate na Áustria depois do triunfo no Minho, estarão representados num sorteio… “diferente”.

Ao contrário do que aconteceu na Champions, os dragões surgem como terceira equipa mais cotada do pote 1 e o conjunto com mais tradição em termos europeus a par do Manchester United. Quer isto dizer que por isso terão um conjunto de jogos mais acessível? Não, até porque podem cruzar logo com os red devils e com a Roma ou o Tottenham, também eles no pote 1. No entanto, e enquanto na véspera se olhava para o sorteio de Sporting e Benfica perante as contas de uma passagem entre o nono e o 24.º lugares, que dão acesso ao playoff de acesso aos oitavos, aqui os azuis e brancos surgem como um dos potenciais candidatos a acabarem nas oito primeiras posições, o que rende uma passagem direta à fase seguinte. Também o Sp. Braga, que vai entrar no pote 2, surge com legítimas aspirações a discutir a entrada nos oitavos.

Onde poderão estar os maiores perigos? Além dos conjuntos supracitados, e de outros nomes cotados que andam no pote 2 como Real Sociedad (que está a ter um início muito abaixo de temporada), Olympiacos ou o Fenerbahçe de José Mourinho, FC Porto e Sp. Braga estão atentos a dois pontos: a possibilidade de evitar viagens mais longas sobretudo no final do ano, tendo em conta as várias equipas de latitudes mais afastadas, e os conjuntos que sairão do pote 4, onde estão nomes como Athl. Bilbao, Nice ou Besiktas.

As equipas qualificadas para a fase de grupos da Liga Europa em 2023/24

Pote 1

Manchester United (Inglaterra), Roma (Itália), FC Porto, Ajax (Países Baixos), Glasgow Rangers (Escócia), Eintracht (Alemanha), Lazio (Itália), Tottenham (Inglaterra) e Slavia Praga (Rep.Checa)

Pote 2

Real Sociedad (Espanha), AZ (Países Baixos), Sp. Braga, Olympiacos (Grécia), Lyon (França), PAOK (Grécia), Fenerbahçe (Turquia), Maccabi Telavive (Israel) e Ferencváros (Hungria)

Pote 3

Qarabag (Azerbiajão), Galatasaray (Turquia), Bodo/Glimt (Noruega), Plzen (Rep. Checa), Saint-Gilloise (Bélgica), Dínamo Kiev (Ucrânia), Ludogorets (Bulgária), Midtjylland (Dinamarca) e Malmö (Suécia)

Pote 4