Rapper americano Fatman Scoop morre após cair em palco

O músico, famoso pelo hit de 2003 ‘Be Faithful’, desmaiou em palco durante um concerto no Connecticut. “Esta noite, enquanto se apresentava no Hamden Town Center Park, Isaac Freeman, também conhecido como Fatman Scoop, teve uma emergência médica em palco. Está a ser transportado de ambulância para o hospital. Forneceremos atualizações quando estiverem disponíveis. Por favor, mantenham-no nos vossos pensamentos e orações”, escreveu Lauren Garrett, presidente da Câmara de Hamden, no Facebook esta sexta-feira após o incidente.

O concerto estava programado para as 19h15. As autoridades foram chamadas ao recinto às 20h33, segundo avançou o TMZ. O artista foi levado para um hospital próximo depois de ser retirado do palco numa maca.