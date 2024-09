O safety car é uma peça fundamental numa corrida de F1, liderando os carros de competição na volta de formação da grelha e seguindo os pilotos na primeira volta da corrida, para garantir que, em caso de acidente, a ajuda chega aos pilotos segundos após o embate. Mas desta vez, no Grande Prémio de Itália, quem embateu no muro e necessitou de ajuda foi o safety car, o Aston Martin Vantage conduzido por Bernd Maylander.

O despiste ocorreu durante um teste inicial, para Maylander e os técnicos da Aston Martin responsáveis pelo Vantage determinarem se tudo estava bem com a unidade que iria servir de safety car durante o resto do fim-de-semana. E (aparentemente) não estava, pois na travagem para a curva Parabólica, a última do traçado antes da recta da meta, Maylander perdeu o controlo do carro e despistou-se.

O vídeo que pode ver em baixo não mostra sinais de, por exemplo, um disco ter partido e bloqueado uma das rodas, pois não há bloqueio de nenhuma das quatro rodas. O que se vê nas imagens parece compatível com Maylander ter ficado sem travões e recorrido a uma técnica de condução típica dos ralis em terra ou neve para colocar o carro de lado, levando-o a atravessar-se e a garantir que o atrito da borracha no asfalto abrasivo de Monza contribuiria para reduzir a velocidade. Lamentavelmente para Maylander e para o Vantage, não o suficiente. Menos mal que a Aston Martin leva sempre para cada prova do Mundial de F1 uma segunda unidade, o que desta vez se revelou ser muito útil.

O Aston Martin Vantage que desempenha o papel de safety car este ano, alternando com o Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ Black Series, é uma versão mais evoluída do ano anterior, em que chegou a ser acusado de não ter a potência necessária, especialmente para fazer de pace car numa situação de full yellow (bandeiras amarelas em toda a pista a proibir ultrapassagens). Usufrui de mais 155 cv, apesar de, curiosamente, montar uma versão melhorada do 4.0 V8 biturbo da Mercedes, o mesmo que equipa o safety car da marca germânica, o AMG GT 63 S, que em 2024 fornece 640 cv contra os 665 cv do Vantage.