Pelo menos 17 alunos morreram num incêndio que deflagrou numa escola no centro do Quénia durante a noite de quinta-feira. De acordo com as autoridades locais, citadas pela BBC, mais de uma dezena de alunos estão no hospital com queimaduras graves.

A causa do incêndio na escola primária Hillside Endarasha, em Nyeri, ainda está a ser investigada. A Cruz Vermelha do Quénia anunciou que iria disponibilizar apoio psicológico aos alunos, professores e famílias afetadas. A escola interna alberga cerca de 800 alunos, entre os 5 e os 12 anos.

Following the tragic fire incident at Hillside Endarasha Academy in Nyeri, the Kenya Red Cross, alongside a multi-agency response team, has been on the ground responding.

Eleven children have been taken to Nyeri Provincial General Hospital.

The scene is currently cordoned off…

