Cinco reclusos fugiram, este sábado por volta das 10h00, do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, com um nível de segurança alto, em Alcoentre, no distrito de Lisboa, tendo sido acionado um alerta a todas as forças de segurança.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que cita Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional. Em nota enviada às redações, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Públicos (DGRSP) confirma a fuga.

Entre os reclusos, estão dois portugueses, um argentino, um georgiano e um inglês. Na nota, a DGRSP indica quais são os reclusos em fuga:

Fernando Ribeiro Ferreira — 61 anos, condenado a 25 anos pelos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto, roubo e rapto;

Rodolf José Lohrmann — 59 anos, condenado a 18 anos e 10 meses pelos crimes de associação criminosa, furto, roubo, falsas declarações e branqueamento de capitais;

Mark Cameron Roscaleer — 39 anos, condenado a 9 anos, pelos crimes de sequestro e roubo;

Shergili Farjiani — 40 anos, condenado a 7 anos, pelos crimes de furto, violência depois da subtração e falsificação de documentos;

Fábio Fernandes Santos Loureiro — 33 anos, condenado a 25 anos, pelos crimes de tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injuria, furto qualificado, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal.

Publicada nas redes sociais da Sindicato Nacional da Guarda Prisional, a fotografia mostra idades diferentes àquelas que estão na nota da DGRSP.

Fábio Fernandes Santos Loureiro é também conhecido como ‘Fábio Cigano’. A CNN Portugal refere que liderava um gangue e que se dedicava ao tráfico de droga no Algarve.

De acordo com a DGRSP, através de consulta das câmaras de vigilância, é “possível informar que a evasão se deu com ajuda externa através do lançamento de uma escada que permitiu aos reclusos escalarem” o muro — que tem seis metros — “e acederem ao exterior”. O Correio da Manhã apurou que os reclusos tinha um carro à sua espera no exterior da prisão — um Mercedes preto de pequenas dimensões.

O Expresso apurou, junto a um guarda prisional, que, durante o momento da fuga, os cinco reclusos estavam sem “acompanhamento do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional”.

As forças de segurança já foram alertadas e decorrem buscas, de acordo com o Correio da Manhã, na Cadeia de Vale de Judeus.

Já a DGRSP, indica que, “conforme ao protocolado foram feitas imediatamente as comunicações devidas aos órgãos de polícia criminal com vista à recaptura dos evadidos e internamente foi aberto processo de inquérito a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, coordenado por Magistrado do Ministério Público”.

Marcelo admite situação “indesejável”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não se “quis pronunciar sobre o caso em concreto”, mas garantiu que está a “acompanhar as informações”. “Espero que as que vierem sejam boas”, sinalizou, ressalvando, porém, que é uma “situação que é sempre indesejável”.

No Palácio de Belém, em declarações transmitidas pelas televisões, Marcelo Rebelo de Sousa espera que a situação seja “resolvida” o “mais rapidamente possível”.