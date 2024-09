A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve quatro homens suspeitos de fazerem mais de 500 mil euros em apostas do jogo Placard pagas por MBWay, através de contas bancárias de terceiros, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que os quatro suspeitos, de idades compreendidas entre os 20 e os 22 anos, todos indiciados pelos crimes de burla informática, associação criminosa e branqueamento, terão conseguido mais de 300 mil euros em prémios através desta prática ilícita ao longo dos últimos quatro meses.

De acordo com a PJ, “os suspeitos deslocavam-se a várias papelarias, no concelho de Setúbal, onde adquiriam talões de apostas do jogo Placard, efetuando os pagamentos por MBWay, através de contas bancárias de terceiros”, e, posteriormente, “com os talões premiados, reclamavam os prémios em diferentes papelarias”.

A investigação teve início há cerca de quatro meses, após uma queixa apresentada pela vítima de um crime de burla informática.

Os quatro suspeitos deverão ser ouvidos ainda esta segunda-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.