A Polícia Judiciária (PJ) emitiu esta quinta-feira, cinco dias após a fuga, um apelo nas redes sociais a pedir informações sobre os criminosos perigosos que se evadiram do estabelecimento prisional de Vale de Judeus. Apela à “colaboração com as autoridades”, uma vez que “os cinco reclusos evadidos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus continuam a monte”.

A investigação criminal, de natureza complexa, decorre no habitual segredo justiça.

Qualquer cidadão que aviste ou obtenha informações sobre o paradeiro destes homens, ligue logo 112.#CriminalidadeViolenta pic.twitter.com/W3G4GWeK6y — Polícia Judiciária (@PJudiciaria) September 12, 2024

“A investigação criminal, de natureza complexa, decorre no habitual segredo de justiça. Qualquer cidadão que aviste ou obtenha informações sobre o paradeiro destes cinco homens, de extrema perigosidade, contacte, de imediato, o nº 112”, lê-se na publicação, divulgada no X e nas restantes redes sociais da PJ.

As autoridades judiciárias emitiram na quarta-feira os mandados de detenção internacional dos cinco reclusos que se evadiram no sábado da cadeia de Vale de Judeus, um dia depois de terem sido lançados os europeus, segundo o Ministério da Justiça.

A Justiça portuguesa tinha emitido os mandados de captura europeus para os cinco fugitivos de Vale de Judeus apenas depois das 17h00 de terça-feira. E só em relação ao espaço Schengen.