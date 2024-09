O Governo vai anunciar, esta semana, medidas de incentivo à mobilidade sustentável, entre as quais se inclui o passe ferroviário de 20 euros para os comboios da CP (exceto o alfa pendular). Ainda no âmbito da semana da mobilidade, vão entrar em circulação os novos navios 100% elétricos nas ligações no Tejo.

A semana europeia da mobilidade realiza-se este ano entre 16 e 22 de setembro. Logo na segunda-feira, segundo uma nota de agenda do Ministério das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz e a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, vão visitar o complexo de oficinas de Carnide do Metropolitana de Lisboa, numa cerimónia em que serão apresentadas as novas carruagens do Metro, que começaram a chegar a Portugal em agosto. São as primeiras em 20 anos e deverão entrar ao serviço em janeiro de 2025.

À tarde, os governantes vão visitar a linha circular do metro, descendo ao estaleiro da futura estação da Estrela, e percorrer o túnel até à nova estação de Santos.

Na terça-feira, começam a circular os navios 100% elétricos da Transtejo — que estiveram envoltos em polémica quando foi noticiado que foram comprados sem as respetivas baterias, o que o Tribunal de Contas considerou ilegal. Miguel Pinto Luz, acompanhado pela ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, fazem uma travessia a bordo do “Cegonha-Branca” entre o terminal fluvial do Cais do Sodré e o Seixal, onde o navio será carregado.

Em comunicado, o ministério de Pinto Luz adianta ainda que esta semana serão apresentadas “medidas de incentivo a uma mobilidade cada vez mais sustentável e ao incentivo da quota modal de transporte público para todos os cidadãos”. É neste âmbito que será apresentado o passe ferroviário a 20 euros, que dará acesso a todos os comboios urbanos, regionais, inter-regionais e intercidades, excluindo os alfa pendulares. A Fertagus também fica de fora.

O passe estará incluído no “plano de mobilidade”, que o Governo já se tinha comprometido a apresentar em setembro. Não foi ainda esclarecido qual é e quando entrará em vigor. A medida levantou dúvidas sobre os efeitos que pode ter no setor, com especialistas a admitir que possa ser acompanhada por uma degradação do serviço, se não houver um reforço do serviço com mais oferta e investimento na renovação de material circulante.

Já na Guarda, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes vai, com os municípios da Guarda, Belmonte, Covilhã, Fundão e Castelo Branco apresentar um projeto-piloto de mobilidade integrada na Beira Interior que visa “criar uma solução inovado eficiente e sustentável” para a mobilidade de pessoas e bens. Em comunicado, a AMT explica que se trata de um sistema de “mobilidade integrado e multimodal”, que combina vários modos de transporte e visa “facilitar a utilização dos transportes públicos”.

A semana europeia da mobilidade realiza-se todos os anos para estimular o debate sobre os comportamentos ligados à mobilidade.