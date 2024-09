Pela primeira vez, a final do World Aeropress Championship acontece em Portugal. O maior campeonato do mundo de café vai decorrer nos dias 20 e 21 de setembro no Suspenso Lisboa (no espaço do antigo Santiago Alquimista, entre as Portas do Sol e o Castelo de S. Jorge) e vai juntar os aficionados do café de especialidade para descobrir quem é o melhor no domínio da Aeropress, uma cafeteira manual.

Ao longo dos dois dias, a capital vai ser invadida pelo cheiro a café com os melhores baristas de 64 países a disputarem o pódio, enquanto são avaliados em critérios como a moagem dos grãos, a temperatura da água, o tempo de extração e a pressão aplicada. Presentes vão estar também o atual campeão do título, o tailandês Tay Wipvasutt, o especialista em café e barista profissional Lance Hedrick — que fará parte do júri —, e algumas personalidades deste universo como Esther Maasdam, Matt Winton e Mariam Erin.

Além das provas, o evento conta ainda com uma festa em torno deste universo: com o valor de 20 euros por pessoa, o bilhete da World Aeropress Championship inclui provas de café ilimitadas, amostras de produtos e a entrada na Roaster Village, que vai estar aberta no dia 21 de setembro das 11h00 às 17h00.