O vice-primeiro-ministro e das Relações Exteriores italiano, Antonio Tanjani, disse este domingo que “deve ser feito tudo o que é possível” pelos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza após os ataques de 07 de outubro a Israel.

“Não é um momento fácil”, acrescentou em declarações à cadeia de televisão norte-americana Fox Antonio Tajani, que está em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, juntamente com a primeira-ministra Giorgia Meloni.

“Temos de conseguir um cessar-fogo. Como membros do G7, estamos a trabalhar arduamente”, afirmou, acrescentando que a “Itália está a trabalhar arduamente no projeto Food for Gaza (para levar ajuda aos civis palestinianos)”.

“O Hamas tem a maior responsabilidade por esta difícil situação”, considerou na entrevista, citado pela agência noticiosa italiana ANSA.

Questionado ainda sobre as questões da imigração, o ministro disse que o Governo italiano está a obter “bons resultados” na redução das chegadas ilegais de migrantes, “porque está a trabalhar com os países do Norte de África”.

“Este ano tivemos bons resultados. Não é fácil, mas estamos a trabalhar no duro”, continuou, declarando: “Não somos contra a imigração legal, somos sim contra a imigração ilegal e devemos ser fortes para combater os traficantes de seres humanos e de armas.”