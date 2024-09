Siga aqui o liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, enganou-se esta terça-feira num discurso em que falava sobre a escalada de tensão no Médio Oriente, apelando ao “regresso das salsichas”. Starmer corrigiu imediatamente a declaração para “o regresso dos reféns”, mas os media britânicos apontaram imediatamente o erro.

“Apelo novamente à contenção e à desescalada na fronteira entre o Líbano e Israel. Apelo novamente a todas as partes que se afastem do abismo. Apelo novamente ao cessar-fogo imediato em Gaza, ao regresso das salsichas…dos reféns”, declarou durante um discurso numa conferência do Partido Trabalhista.

Keir Starmer fazia um apelo ao regresso dos reféns israelitas em Gaza, raptados pelo Hamas no 7 de outubro, mas a gafe justifica-se pela semelhança fonética entre as duas palavras no inglês: sausages (salsichas) e hostages (reféns). Depois da uma rápida correção, o chefe do governo britânico continuou os seus apelos.

Prime Minister Sir Keir Starmer mistakenly calls for the 'return of the sausages' instead of the hostages in Gaza during the Labour Party Conference in Liverpool. Follow live politics updates | https://t.co/xItZsH7tea pic.twitter.com/7An3jB38Ys — Sky News (@SkyNews) September 24, 2024

“[Apelo a] um novo compromisso com a solução dos dois Estados, um Estado palestiniano reconhecido, ao longo de Israel em segurança”, concluiu, sob aplausos da vasta audiência do seu partido.

Ainda assim, esta posição do governo britânico e do Partido Trabalhista não é unânime, o que levou mesmo a Starmer a ser interrompido por um membro do público noutra parte do seu discurso. “Todas as crianças merecem a oportunidade de estudar disciplinas criativas que alarguem os seus horizontes e os preparem para o futuro. Mas mais do que isso. Cada criança, cada pessoa merece ser respeitada por cada contribuição que faz“, afirmou Starmer, tendo sido interrompido por um grito: “Isso inclui as crianças em Gaza?“.

Starmer desvalorizou a interrupção, respondendo que “este tipo obviamente obteve um passe da conferência de 2019”, cita o jornal The Guardian. O primeiro-ministro britânico segue agora para Nova Iorque, onde vai endereçar a Assembleia Geral das Nações Unidas e onde é esperado que renove esta mesma mensagem.