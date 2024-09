O mundo financeiro consegue ser, por vezes, uma área difícil de decifrar. Seja pelos temas que desconhecemos, pelos termos complexos ou pelas decisões que queremos tomar, mas sem saber como. Ter do nosso lado a informação certa pode ser a chave e, acima de tudo, pode ser o passo que faltava para desmistificar e descomplicar algo que se quer simples e acessível.

É precisamente a pensar no fomento de uma maior literacia financeira que vai ter lugar, de 3 a 11 de outubro, a 1ª edição da BiG Investor Week, num evento totalmente digital. Durante 6 dias, o verbo “investir” vai passar a fazer parte do seu vocabulário, com todas as ferramentas do seu lado para que o consiga aplicar da melhor maneira. Nesta iniciativa, que traduz o compromisso do BiG – Banco de Investimento Global em tornar-se um membro ativo do incremento da literacia financeira na sociedade, estarão presentes especialistas e convidados de algumas das principais gestoras internacionais, que se propõem a debater os mais variados temas, em sessões de 30 minutos.

Durante esta semana, poderá assistir a 3 sessões live diárias, desenhadas para partilhar conhecimento prático sobre a importância de investir, bem como soluções e ferramentas que lhe permitam fazê-lo.

Conheça o programa! ↓ Mostrar ↑ Esconder Dia 3 de outubro: 13h30 – Sessão de Abertura: Porque devo estar investido; 17h30 – Oportunidades para investidores de rendimento; 19h00 – As Magníficas 7, o Domínio vai continuar? Dia 7 de outubro: 13h30 – Análise técnica na tomada de decisões; 17h30 – Investimento temático; 19h00 – Taxas de juro em queda: como investir? Dia 8 de outubro: 13h30 – Introdução aos mercados e principais instrumentos; 17h30 – Introdução ao mundo dos investimentos; 19h00 – Construa a sua carteira diversificada. Dia 9 de outubro: 13h30 – Como sobreviver a um Bear Market; 17h30 – Dinheiro e emoções, estamos preparados para arriscar nos investimentos? 19h00 – Megatendências: com Ações e ETFs. Dia 10 de outubro: 13h30 – Do Capitólio aos Mercados: eleições presidenciais e oportunidades de investimento; 17h30 – Como começar a investir; 19h00 – Rendimento passivo com dividendos e Reits. Dia 11 de outubro: 13h30 – A importância dos planos complementares de reforma; 17h30 – Investimento em tecnologia com abordagem contrária; 19h00 – Certificados de capital protegido na maturidade.

O programa destina-se a apoiar investidores com diferentes perfis e possuidores de diferentes níveis de experiência. E o melhor de tudo é que as sessões estão abertas, de forma gratuita, a qualquer pessoa interessada.

Porquê participar? Por duas razões fundamentais: ao fazê-lo está a investir no seu conhecimento, munindo-se das ferramentas necessárias para conseguir navegar pelo mundo dos investimentos de forma mais segura e tomar decisões de forma confiante e consciente. Para além disso, está, ainda, a fazê-lo ao lado de especialistas em diversas áreas de investimento, com todas as competências e especialização necessárias para o ajudar a dar este próximo passo.

No fundo, ao fazer parte desta semana, estará a dar o primeiro passo rumo a um futuro financeiro mais sólido e, acima de tudo, mais informado. Ainda não tinha planos para o Dia Mundial do Investidor? Não perca mais tempo e inscreva-se já, aqui!