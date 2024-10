Em atualização

Siga aqui o liveblog sobre a situação no Médio Oriente

As Forças de Defesa Israelitas (IDF, na sigla em inglês) confirmaram na madrugada desta segunda para terça-feira que estão a realizar uma operação terrestre no Líbano, que classificaram como “limitada e localizada”. Contudo, a informação já tinha sido avançada horas antes por oficiais norte-americanos, que foram informados por Telavive da operação.

“De acordo com a decisão do círculo político, há algumas horas, as IDF começaram incursões terrestres limitadas localizadas e com alvos baseados em informações precisas contra alvos e infraestruturas terroristas do Hezbollah no sul do Líbano. Estes alvos estão localizados em localidades próximas da fronteira e colocam uma ameaça imediata às comunidades israelitas no norte de Israel”, pode ler-se no comunicado, publicado às 2h00, hora local (meia noite em Portugal Continental).

No mesmo comunicado, as IDF dão à operação o nome “Setas do Norte”, acrescentando que estão a seguir um “plano metódico” e que as tropas no solo terão o apoio da Força Aérea e da Artilharia. A ofensiva no norte de Israel vai desenvolver-se “em paralelo com o combate em Gaza e noutras arenas”, até serem “atingidos os objetivos da guerra”.

A confirmação da ofensiva israelita seguiu-se a uma reunião do Conselho de Segurança israelita. Contudo, a informação tinha sido tornada pública pelos Estados Unidos durante a tarde de segunda-feira, depois de oficiais norte-americanos terem avançados aos media nacionais que tinham sido informados dos planos de Telavive.

Esta informação foi confirmada pelo porta-voz do Departamento de Defesa, Matthew Miller. “Conversámos com eles sobre essas operações, mas o tempo, o propósito — vou deixá-los falar sobre isso. Informaram-nos das operações e disseram-nos que são limitadas, focadas em infraestruturas do Hezbollah perto da fronteira.”, explicou Miller, em conferência de imprensa.

Horas depois, a informação era corroborada pela Casa Branca. “Nós compreendemos que o propósito estratégico disto é garantir que o Hezbollah não pode manter a capacidade de atacar as comunidades israelitas do outro lado da fronteira”, afirmou a assessora de imprensa, Karine Jean-Pierre, repetindo as afirmações de Miller sobre diálogo constante entre Telavive e Washington e atirando para as IDF detalhes sobre as suas próprias operações.

Como relataram as IDF, a decisão só foi formalizada, depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu executivo se terem reunido no Conselho de Segurança e aprovado “uma nova fase” da guerra. Contudo, a reunião ficou marcada pelas críticas de vários ministros ao facto de os Estados Unidos terem sido informados e terem revelado os planos de Telavive aos media. Em resposta, Netanyahu pediu aos seus ministros que se mantivessem em silêncio sobre as decisões até declarações oficiais, relata o Time of Israel. O pedido foi repetido depois pelo porta-voz das IDF, Daniel Hagari, que pedia silêncio sobre as movimentações, para segurança das tropas.

Movimentações essas que chegaram a ser relatadas em publicações, mais tarde apagadas, tanto pelos media israelitas como por deputados do Knesset, o parlamento israelita. No terreno, tanques israelitas estacionaram ao fim da tarde junto à fronteira, numa zona declarada como “zona militar restrita”, e dispararam durante várias horas sobre várias localidades libanesas fronteiriças, matando pelo menos 59 pessoas. Perante estas movimentações, o exército libanês acabou por retirar das suas posições, reagrupando cinco quilómetros a norte da fronteira.