O antigo primeiro-ministro escocês Alex Salmond morreu aos 69 anos, avançou este sábado a Sky News. Líder do Partido Nacional Escocês (SNP na sigla original) de 1990 a 200 e de 2004 e 2014, Alex Salmond foi uma figura proeminente no movimento nacionalista da região.

De acordo com o The Telegraph, o político escocês morreu depois de fazer um discurso na Macedónia do Norte.

Salmond foi o primeiro político escocês a conseguir que se realizasse um referendo à independência da região, que acabou por ter lugar em 2014. O “Não” venceu, mas a sucessora de Salmond (e sua antiga protegida política) Nicola Sturgeon continuou a prometer a realização de uma nova consulta enquanto o SNP estivesse no poder.

O antigo primeiro-ministro britânico já reagiu à morte de Salmond, recorrendo à rede social X para deixar uma mensagem ao político: “Alex Salmond foi uma grande figura da nossa política. Embora discordasse dele quanto à questão constitucional, era inegável a sua capacidade de debate e a sua paixão pela política. Que descanse em paz”, escreveu.

Alex Salmond was a huge figure in our politics. While I disagreed with him on the constitutional question, there was no denying his skill in debate or his passion for politics. May he rest in peace.

Por sua vez, o atual primeiro-ministro do Reino Unido descreveu Salmod como sendo uma “figura monumental da política escocesa e britânica”. “Durante mais de 30 anos, Alex Salmond foi uma figura monumental da política escocesa e britânica. Deixa um legado duradouro. Como primeiro-ministro da Escócia, preocupou-se profundamente com o património, a história e a cultura escocesa, bem como com as comunidades que representou como deputado ao longo de muitos anos de serviço”, escreveu Keir Starmer em comunicado partilho no X.

“Os meus pensamentos estão com aqueles que o conheciam, com a sua família e com os seus entes queridos. Em nome do Governo do Reino Unido, apresento-lhes hoje as nossas condolências”.

For more than 30 years, Alex Salmond was a monumental figure of Scottish and UK politics. He leaves behind a lasting legacy.

My thoughts are with those who knew him, his family, and his loved ones.

On behalf of the UK government I offer them our condolences today. pic.twitter.com/LV70WrXHlD

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 12, 2024