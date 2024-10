Primeiro, terá obrigado o filho a ingerir combustível. Depois, medicamentos. Um homem de 31 anos foi esta segunda-feira detido por ter tentado matar o filho de cinco anos, na Quinta do Conde, em Sesimbra. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador.

De acordo com fonte da GNR, o alerta foi recebido pelas 8h50 desta segunda-feira e chegou aos agentes através do 112. A GNR foi alertada para a possibilidade de crime de homicídio ou tentativa e dirigiu-se para casa do suspeito, onde encontrou a criança de cinco anos, que foi de imediato transportada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Após ter encontrado o menor, a GNR conseguiu deter o suspeito, pai de criança, na zona de Fernão Ferro, acrescentou a mesma fonte ao Observador. O Correio da Manhã diz ainda que o homem contou num café o que tinha feito ao filho e que terão sido os clientes desse estabelecimento a dar o alerta às autoridades.

A investigação do caso está neste momento a cargo da Polícia Judiciária, uma vez que em causa está o crime de homicídio na forma tentada. O suspeito detido pela GNR foi entregue à PJ e deverá ser presente a um juiz de instrução para ficar a conhecer as respetivas medidas de coação.