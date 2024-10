Acompanhe aqui o liveblog sobre a cimeira dos BRICS e a Guerra na Ucrânia

O Presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, defendeu esta terça-feira, antes de partir para a cidade russa de Kazan para participar na XVI cimeira dos BRICS, que esta associação é uma saída contra o totalitarismo dos Estados Unidos.

“Acredito que este tipo de associações pode ser uma saída para o totalitarismo dos Estados Unidos e pode eclipsar o unilateralismo que continua a impor sanções contra qualquer governo que queira”, afirmou Pezeshkian em declarações à comunicação social no aeroporto de Mehrabad, em Teerão, antes de embarcar no avião presidencial, segundo relatou a agência IRNA.

O Presidente iraniano indicou que a viagem é feita a convite do homólogo russo, Vladimir Putin, que ocupa a presidência rotativa dos BRICS em 2024.

Pezeshkian disse que planeia reunir-se com Putin e com o Presidente chinês, Xi Jinping, bem como com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, entre outros.

A cidade russa de Kazan acolhe a cimeira, na qual participam cerca de 30 chefes de governo e representantes de vários países, durante três dias.

O Irão participa pela primeira vez neste fórum como membro permanente.

O grupo BRICS, inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, expandiu-se para nove membros com a integração do Irão, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos e procura tornar-se um poderoso contrapeso ao Ocidente na política e eventos comerciais mundiais, que são de particular interesse para Moscovo e Teerão, que enfrentam sanções europeias e norte-americanas.