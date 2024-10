Duas manifestações marcadas exatamente para a mesma hora, sobre o mesmo tema — o racismo e a violência policial (ou a necessária, segundo o Chega) — mas com objetivos bem diferentes. O movimento “Vida Justa” organizou a manifestação “Justiça para Odair Moniz/Sem justiça não há paz”, que saiu do Marquês de Pombal e terminou na Praça dos Restauradores. Inicialmente o destino desta manifestação era a Assembleia da República, mas foi alterado porque o Chega marcou — já depois do movimento Vida Justa — também uma manifestação a terminar na escadaria do Parlamento.

A manifestação convocada pelo Chega em defesa da polícia — que tinha como lema “Pelas Nossas Polícias, pelo Estado de Direito” — teve início na Praça do Município, também em Lisboa, e terminou na Assembleia da República. Mesmo tendo marcado a sua manifestação já depois do movimento “Vida Justa”, André Ventura não quis mudar o local de termino da manifestação.

O que motivou as manifestações foram os desacatos na sequênci da morte de Odair Moniz, cabo-verdiano de 43 anos, residente no Bairro do Zambujal, na Amadora, que foi baleado por um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura.

Veja as imagens das duas manifestações que aconteceram em simultâneo em Lisboa.