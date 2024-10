Em atualização

O candidato republicano Donald Trump processou o canal CBS por uma entrevista que realizaram à sua adversária, Kamala Harris, no programa 60 Minutos. Acusa-os de terem tentado interferir na eleição do próximo dia 5, a favor da democrata, “distorcendo informações”. E exige 10 mil milhões de dólares pelos danos (mais de 9 mil milhões de euros), avança a Fox News.

Na queixa, apresentada esta quinta-feira, os advogados de Trump acusam o canal de “atos partidários e ilegais de interferência nas eleições e nos eleitores através de distorções noticiosas maliciosas, enganosas e substanciais, calculadas para confundir, iludir e enganar o público”. Em causa estão os cortes de edição que a CBS fez em conteúdos promocionais da entrevista, que mostram diferentes partes da resposta de Harris a uma das questões. Trump exigiu que o canal publicasse o guião da entrevista na íntegra, o que a CBS recusou — um direito abrangido pela liberdade de imprensa, incluída na primeira emenda da Constituição norte-americana.

A defesa de Trump argumenta que esta edição tinha como objetivo “fazer pender a balança a favor do partido democrata enquanto a eleição presidencial renhida — que o Presidente Trump está a ganhar — se aproxima do fim”. Em resposta ao pedido original do ex-Presidente, a CBS já tinha garantido que não manipulou as imagens e que “nunca escondeu nenhuma parte das respostas da vice-Presidente sobre o tema”.