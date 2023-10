Martín Berasategui, distinguido com 12 estrelas Michelin, vai abandonar o comando do restaurante Fifty Seconds. O Sana decidiu não renovar o contrato de cinco anos com o chef espanhol, que termina a 31 de dezembro, avançou o Boa Cama Boa Mesa e confirmou o Observador junto do grupo hoteleiro.

A partir de dia 1 de janeiro de 2024, Berasategui fica desvinculado do restaurante com uma estrela Michelin no topo da Torre Vasco da Gama. Ao que o Observador apurou, o Sana está de momento a concluir o processo de contratação de um novo chef — que poderá ser recrutado quer a nível nacional, quer a nível internacional — para assumir o novo enquadramento do projeto. Como habitual, o Fifty Seconds vai estar encerrado para férias durante todo o mês de janeiro e reabre no final de fevereiro com o novo chef.

Filipe Carvalho, chef executivo, também deixa o Fifty Seconds depois do final do ano para assumir a liderança de um novo restaurante de fine dining do JNcQUOI, avança a Time Out. O chef vai estar à frente do novo restaurante do hotel que o grupo Amorim Luxury vai inaugurar no início de 2024, que não sentará mais de 10 lugares e que terá um menu focado no peixe e no marisco, ainda de acordo com a revista. O Observador tentou saber mais informações junto do grupo Amorim Luxury, que não quis confirmar a informação.

Nascido no País Basco, Martín Berasategui, um dos chefs mais premiados em todo o mundo, inaugurou em 2018 o Fifty Seconds no topo da antiga Torre Vasco da Gama, inserido no Myriad by Sana Hotels. O projeto arrancou com Filipe Carvalho — descrito como “miúdo maravilha” da cena gastronómica nacional — como chef executivo. Em 2019, um ano depois de abrir, o Fifty Seconds não surpreendeu os entendidos ao entrar para o Guia Michelin com uma estrela, distinção que soube manter nos anos que se seguiram. Para ter um cheirinho da experiência luxuosa, aproveite para espreitar o artigo do Observador.