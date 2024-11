A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, esclarece que o direito à greve das forças policiais não vai ser discutido nas negociações previstas para janeiro. A clarificação é feita depois de, mais cedo este domingo, a governante ter dado declarações aos jornalistas no final do primeiro congresso da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia que foram interpretadas em sentido contrário.

“O programa do Governo é claro quanto ao objetivo de valorização e dignificação da carreira dos profissionais de polícia. A ministra da Administração Interna falou da abertura do diálogo, que a tem caracterizado, e onde tudo se discute. Mas a posição do Governo é clara: neste diálogo pode ser discutida a representação laboral e os direitos sindicais. Mas não o direito à greve“, esclarece o Ministério da Administração Interna em comunicado.

Na nota, a tutela indica ainda que a interpretação das declarações de Margarida Blasco “apenas é atribuível a quem a fizer e em momento algum pode vincular o Ministério da Administração Interna que tudo tem feito para, com respeito pelas partes envolvidas, cumprir o programa do Governo”.

Foi no final do primeiro congresso da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia que a governante disse que o direito à greve das forças policiais é “um ponto que pode estar e estará, com certeza, em cima da mesa” do “conjunto de revisões” que vai começar no dia 6 de janeiro a ser negociado. “Neste momento não vou dizer se sim ou se não, porque vai ter de ser submetido a um estudo”, acrescentou Margarida Blasco.

Estas declarações foram interpretadas como uma abertura de portas à discussão do direito à greve nas polícias, algo que agora foi desmentido pelo Ministério da Administração Interna.