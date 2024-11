Mais de uma dúzia de multimilionários receberam, entre 2018 e 2021, milhões de euros em subsídios agrícolas da União Europeia. Uma investigação citada pelo jornal Guardian dá conta que estão em causa 17 “beneficiários finais” que surgem na lista dos mais ricos da Forbes e que angariaram 3,3 mil milhões de euros de apoios europeus em quatro anos só neste setor.

Entre os multimilionários estão pessoas como Andrej Babiš, ex-primeiro-ministro da República Checa, o empresário James Dyson, que inventou os aspiradores e secadores Dyson, Guangchang Guo, empresário chinês dono da Fosun (que detém o clube de futebol Wolverhampton e em Portugal está no capital do BCP), o magnata alemão da carne Clemens Tönnies, Kjeld Kirk Kristiansen, empresário dinamarquês que foi CEO da Lego, e Anders Holch Povlsen, empresário dinamarquês detentor da ASOS e considerado o segundo maior proprietário privado de terrenos no Reino Unido.

Em causa estão as regras da atribuição dos apoios da UE aos agricultores que, de acordo com a Política Agrícola Comum (PAC), assentam na distribuição com base na dimensão dos terrenos e não nas necessidades de apoio, explica o jornal. “Uma loucura”, atira Benoît Biteau, deputado do Parlamento Europeu que é também engenheiro agrónomo e agricultor, que sublinha que “a grande maioria dos agricultores está a lutar para sobreviver”.

O estudo, encomendado pelo Parlamento Europeu em 2021, levou a uma investigação do Centre for European Policy Studies (CEPS) em que se concluiu que é “atualmente impossível” identificar os maiores beneficiários com total confiança, pelo que os investigadores iniciaram uma análise aos apoios de cada estado-membro. O jornal explica que foi feito um “trabalho de trás para a frente”, onde foram identificadas as pessoas que tinham pelo menos 25% de uma empresa em cada uma das cadeias analisadas, o que permitiu descobrir os “beneficiários finais”. Em alguns casos foi impossível seguir o rasto do dinheiro porque foi atribuído a entidades regionais que o redistribuíram.

O método permitiu concluir que pelo menos 17 multimilionários receberam apoios à agricultura por parte da União Europeia em empresas em que tinham uma participação total ou parcial, num total de 3,3 mil milhões de euros. Apesar do valor, o estudo sublinha que a cadeia de empresas beneficiárias é complexa e imprecisa, o que complica uma compreensão mais aprofundada da distribuição dos valores.