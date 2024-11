Quatro mortos, 18 feridos graves e 285 ligeiros é o balanço dos 1.138 acidentes rodoviários registados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) entre 31 de outubro e 4 de novembro nas estradas do país, foi esta quarta-feira divulgado.

No balanço da operação “Todos os Santos 2024”, em que a GNR intensificou e reforçou o patrulhamento nas estradas portuguesas, foram fiscalizados 30.497 condutores e detetadas 5.838 contraordenações, das quais 1.689 por excesso de velocidade, 762 por falta de inspeção periódica obrigatória, 454 por condução com uma taxa de álcool no sangue (TAS) superior ao permitido por lei (0,50 g/lt), 295 por falta de seguro e 198 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e sistema de retenção para crianças.

Foram ainda passadas aos automobilistas 195 multas relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 151 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

No mesmo período, os militares da GNR detiveram ainda 353 condutores, destacando-se 228 por condução sob o efeito do álcool com uma taxa criminal (1,20 g/lt) e 116 por condução sem habilitação legal ou apreendida.

Numa nota, divulgada esta quarta-feira, de balanço da operação “Todos os Santos 2024”, a GNR “continua a apelar aos condutores que pratiquem uma condução segura e cumpram as normas do código da estrada e legislação complementar”.

Durante este período, que tradicionalmente provoca grandes movimentações de tráfego rodoviário, foram empenhados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, “os quais realizaram ações preventivas com o intuito de reduzir a sinistralidade rodoviária, dando especial atenção aos comportamentos dos condutores que coloquem em causa a sua segurança e a de terceiros”.