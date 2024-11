Venâncio Mondlane convoca mais três dias de protestos, concentrados nas capitais

Tal como prometido, Venâncio Mondlane anunciou esta segunda-feira o plano para a quarta etapa das manifestações em Moçambique. Ou antes, a “primeira fase da quarta etapa”, porque a segunda fase só será anunciada depois. Esta “abertura oficial”, como o próprio definiu, vai contar com três dias de protestos, entre quarta e sexta-feira (dias 13, 14 e 15 de novembro), seguidos de nova pausa no fim de semana.

O candidato às eleições presidenciais moçambicanas do passado dia 9 de outubro destacou, contudo, que as manifestações desta etapa terão “um caráter diferente”. Isto porque, em vez de se espalharem pelo país todo, estarão concentradas em três grandes pontos. Um primeiro grupo deve dirigir-se para as onze capitais de província, um outro para os portos e um último para as fronteiras. O objetivo é concentrar os protestos que se tem multiplicado pelo país, anunciou, em direto nas suas redes sociais, a partir da “parte incerta” onde se encontra exilado.

Ao longo de quase uma hora, Mondlane repetiu os apelos ao povo, agradecimentos pela adesão e duras críticas ao regime e à Frelimo, que tem deixado ao longo das últimas semanas. Deixou ainda três pedidos diretos. O primeiro, aos camionistas, a quem apelou para que parassem os camiões nas principais estradas do país, paralisando a circulação. No entanto, lembrou que ninguém pode ser obrigado a participar e sugeriu que, caso não queiram participar, tirem um dia de folga.

Um outro pedido foi direto aos polícias e militares, forças que disse estarem “esfomeadas” e a “ser usadas e abusadas pelo regime”. Mondlane pediu às forças de defesa e segurança que larguem as armas e se juntem ao povo, considerando que os seus superiores não irão dar a cara por eles. “Vejam os vossos chefes, na quarta-feira, vão desaparecer”, afirmou. Antes, já tinha dito o mesmo sobre o governo: “Vão fugir, o governo vai fugir, quando anunciarmos a quarta fase, incluindo o Presidente”.