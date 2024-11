O Diário da República e a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) lançam esta terça-feira um podcast e videocast que promete simplificar a lei, abordando temas como o Governo e o Orçamento do Estado.

“O Diário Claro, que se traduz num podcast e videocast, é uma iniciativa que surge no quadro da missão de serviço público que a Imprensa Nacional Casa da Moeda desenvolve no âmbito do Diário da República”, afirmou, em declarações à Lusa, o diretor do Diário da República, Bruno Pereira.

Bruno Pereira lembrou que, durante a pandemia de covid-19, os cidadãos queriam saber se podiam ou não sair de casa ou atravessar um concelho, informação que estava disponível no Diário da República.

Neste sentido, a INCM e o Diário da República perceberam que existia a possibilidade de aproximar a população, das mais diversas faixas etárias, a temas ligados à lei, ajudando-as a compreender assuntos que estão presentes no seu dia-a-dia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Diário Claro promete a assim ser um “descomplicador”, contando com a participação de um convidado especial a cada episódio, cuja duração vai de 30 a 50 minutos.

Os dois primeiros episódios, que estão a partir desta terça-feira disponíveis em plataformas como o YouTube ou Spotify, prometem “entrar dentro do funcionamento do Governo”, explicando, por exemplo como é que se aprova um decreto-lei, e abordar o Orçamento do Estado, precisando de onde vêm as receitas, qual a sua importância ou como é elaborado.

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Paulo Lopes Macedo, vai falar sobre o primeiro tema, enquanto a presidente do Conselho de Finanças Públicas, Nazaré da Costa Cabral, vai participar no episódio dedicado ao Orçamento do Estado.

“Esperamos, naturalmente, uma boa recetividade. Pensamos que os conteúdos que vamos promover em cada um dos episódios serão do interesse de todos os cidadãos”, referiu o diretor do Diário da República.

A primeira temporada do Diário Claro conta com 10 episódios, que deverão ser divulgados mensalmente. Os próximos convidados e temas de cada episódio vão ser publicados nas redes sociais do Diário da República.