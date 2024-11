Em atualização

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, está, esta quarta-feira, reunido com o seu sucessor, Donald Trump, na Sala Oval, na Casa Branca, para discutir o processo de transição de poder entre as suas administrações.

Donald Trump comentou que a política “era dura e em muitos casos não é um mundo muito agradável, ainda que neste dia seja bonita”, agradecendo a Joe Biden “profundamente” pela transição pacífica: “Será a mais suave de sempre”. Em resposta, o Chefe de Estado em funções agradeceu: “De nada”. Antes disso, o ainda Presidente congratulou o republicano pela vitória nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

A ainda primeira-dama Jill Biden entregou uma “carta escrita à mão”, congratulando Donald Trump pela vitória nas eleições de 5 de novembro. A mulher de Joe Biden expressou a “prontidão da sua equipa para a assistência na transição” de poder.

A mulher de Donald Trump, Melania Trump, informou que não estará presente na reunião, recusando o convite endereçado por Jill Biden. No X (antigo Twitter), a primeira-dama escreveu: “O regresso do meu marido à Sala Oval para começar o processo de transição é encorajador e desejo-lhe um grande sucesso”.

Donald Trump chegou por volta das 09h30 (hora local) a Washington D.C. O encontro estava marcado para as 11h00 (mais cinco horas em Lisboa). Antes disso, o Presidente eleito encontrou-se com congressistas republicanos, em que fez um piada sobre voltar a concorrer a um terceiro mandato.

????BREAKING: Trump lands in D.C. to meet with Biden and GOP pic.twitter.com/x3eMXihMxd

— Benny Johnson (@bennyjohnson) November 13, 2024