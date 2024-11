Em atualização

Donald Trump entregou mais uma pasta de peso da sua futura administração, mas, desta vez, a um nome inesperado. Pete Hegseth será o novo Secretário da Defesa. O veterano das Forças Armadas é co-apresentador do programa Fox&Friends, na Fox News, onde o Presidente eleito costuma fazer aparições.

“O Pete passou a sua vida inteira como um guerreiro pelas tropas e pelo país. O Pete é duro, esperto e um verdadeiro crente na ‘América Primeiro’. Com o Pete na liderança, os inimigos da América estão avisados — o nosso exército vai ser grande outra vez e a América nunca vai recuar”, pode ler-se no comunicado de Trump, citado pela CNN, em que o classifica ainda como “um campeão corajoso e patriótico”.

Hegseth fez parte da Guarda Nacional do Exército, ao serviço da qual cumpriu missões no Afeganistão e no Iraque, que lhe valeram duas Estrelas de Bronze — atribuídas por feitos heroicos em combate. Atualmente, trabalha com grupos de veteranos, é uma personalidade televisiva e encontra-se a promover o seu livro, que Trump já elogiou.